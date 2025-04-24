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Erzurumspor'a Öğrenci İlgisi

Erzurumspor\'a Öğrenci İlgisi

Erzurumspor'un başkanı, teknik direktörü ve kaptanı, 23 Nisan'da öğrencilerle buluştu.

24.04.2025 10:50
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Erzurumspor'da başkan, teknik direktör ve kaptana öğrencilerden yoğun ilgi

Turgay İPEK/ ERZURUM, - ERZURUMSPOR FK Başkanı Ahmet Dal, Teknik Direktör Hakan Kutlu ve takım kaptanlarından Eren Tozlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Osmangazi Ortaokulu'na giderek öğrencilerle bir araya geldi.

Misafirleri okulun bahçesinde davul-zurna ile karşılayan öğrenciler, Dal, Kutlu ve Tozlu'dan imza almak isteyince bir anda izdihama neden oldu.

1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Erzurumspor FK'nın Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Teknik Direktörü Hakan Kutlu ve takım kaptanlarından Eren Tozlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle davet edildikleri Palandöken ilçesindeki Osmangazi Ortaokulu'na gittiler. Çoğunun üzerinde Erzurumspor forması bulunan öğrenciler, misafirleri davul-zurna eşliğinde karşıladı. Sevgi seline kapılan başkan ve yanındakiler, öğrencilerin imza attırma yarışı nedeniyle izdihamın ortasında kaldılar. Dal, Kutlu ve Tozlu, okul yönetimi ile öğretmenler ve bazı velilerin yardımı ile öğrencilerin arasından alınarak güçlükle okula sokuldu.

Zaman zaman zor anlar yaşanmasına rağmen bu ilginin kendilerini çok sevindirdiğini söyleyen Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Tabi ki bizim arzu ettiğimiz şey bu. Özellikle şehir takımlarının bu şehirde yaşayan çocuklardan başlamak üzere o takıma sempati duymaları bu da bizi çok mutlu ediyor. Zaman zaman bu tür programlara geldiğimizde o çocukların heyecanını görüyoruz. Erzurumspor son 11 yılda süper lige çıktı, düştü ve sürekli gündemde kaldı. Erzurumlu için en önemi şeyin Erzurumspor olduğunu görüyoruz. Bu sevgi böyle var oldukça ilerleyen zamanlarda Erzurumspor'u güzel günler bekliyor diyebiliriz. Biz de her zaman onların bu sevgisine layık olmaya çalıştık. Burada nesilden nesle büyüyen sevdamızı görüyoruz" diye konuştu.

Çocukların markajından kurtulamadıklarını belirten Teknik Direktör Hakan Kutlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün onlara armağan ettiği bu anlamlı günü kutladığını söyledi. Üzerindeki kazağı kalem boyası olan Eren Tozlu ise, "Çocukların sevgisi gerçek sevgidir. İzdihamda onlar da bana imza attılar" dedi.

Aynı dakikalarda okulun bahçesine kamyonetle getirilen 550 plastik futbol topundan almak isteyen öğrenciler birbirleri ile kıyasıya yarıştı. Toplardan almak isteyen bazı kadın ve erkek veliler de öğrencilerin arasına girdi. Okulda düzenlenen imza töreni yaklaşık 2 saat sürdü.

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Kaynak: DHA

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