Erzurumspor\'dan Hakem Kritikliği

Erzurumspor FK tarafından, İstanbulspor karşılaşması sonrası yapılan açıklamada "Ligin ikinci yarısından itibaren başlayan hakem hataları bir şehrin umutlarını yok etme planı olarak işlemeye devam etmektedir" denildi.

Her maç öncesinde yaşadıkları tedirginliğin, maçlarda takımın üzerindeki hakem triosu baskısı son haftalarda arttığı, Play Off umutları için sahaya çıkan İstanbulspor maçında da zirve yaptığı ifade edilen açıklamada, " Süper Lig'den iki kez düşürülen, Play Off oynadığı sezonda her türlü oyunlarla şampiyonluğu engellenen Erzurumspor'un karşısında bugün dirençli bir orta hakem ve sağlam bir VAR hakemi vardı. İletişim dili sıkıntılı, üslup problemi olan, futbolu bilmeyen insanların hakemlik yaptığı ortamda çok da fazla bir şey beklememek gerekiyor. Olan, taraftarların umutlarına, hakkıyla sahada ter döken oyuncuların emeğine, bu hakemler yüzünden de gerçekten gelecek vaat eden pırıl pırıl hakemlere oluyor. Aynı zamanda olan, adalet ortamı sağlanacağına inanan bizlerin, hakemlerin sahada gördüklerini çalacaklarına inandırılan bizlerin, bir şeylerin değişeceğine inandırılan ama hiç bir şeyin değişmediğini görüp hayal kırıklığı yaşayan bizlerin inancına ve güvenine de oluyor" denildi.

"Şampiyon olmamıza engel oluyorlar"

"Sürekli bu konuları dile getirdiğimiz TFF başkanı ve yönetimi, MHK başkanı ve yönetiminin kalan haftalarda daha fazla kan kaybetmemize seyirci kalmayacaklarını düşünüyoruz" denilen açıklamada şöyle devam edildi "Haftalardır yaşadığımız hakem hatalarının "bu takımın şampiyon olmasının engellenmesi" olarak algılandığı bu süreçte kalan üç haftada nelerle karşılaşacağımız belirleyecektir. Rakibin hocasının sürekli yaptığı "ahlak" edebiyatını önce kendi takımına aşılaması gerektiğini, en çok ahlaktan bahsedenlere en çok ahlakın gerektiğini bu maçta çok net gördük. Yata yata, sakatlık numarası yaparak, her pozisyonda sürekli vakit geçirmeye çalışarak trioyla entegre bir şekilde Erzurumspor'umuz hedef alınmıştır. Son olarak; ne ekersen onu biçersin. Elbette yaşadıklarımızın bir bedeli olacak, sebep olanlar; ektiklerini biçecekler. İlahi adalet bunu gerektirir." - ERZURUM