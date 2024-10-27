Erzurumspor FK 4-0 İle Liderliğe Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Erzurumspor FK 4-0 İle Liderliğe Yükseldi

Hakan Kutlu, Ankara Keçiörengücü'nü yenerken oyuncularını tebrik etti ve liderliği korumak istediklerini açıkladı.

27.10.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 4-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, üstün bir oyunla galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hakan Kutlu, rakiplerine iyi çalıştıklarını belirterek, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakibe üstünlüğümüzü kabul ettirip attığımız kadar da gol kaçırdık ve gol pozisyonu bile vermedik. Keçiörengücü saha için organizasyonlarda önemli bir takım. Zaman zaman 5'li, zaman zaman da 4'lü oynuyor. Biz her ikisine de çalışmıştık. Oyuncularım gerçekten çok özverili bir şekilde oyunu tamamladı." diye konuştu.

Kutlu, ligde averajla liderliğe yükseldiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Maçı kazandığımız takdirde haftayı lider olarak bitireceğimiz bir maçtı, bu stresi daha da artırdı. 1-0'dan sonra skoru ve liderliği koruma telaşına düştük. Ama ikinci gol bizi rahatlattı. Keçiörengücü ligde bir mağlubiyeti olan, deplasmanda hiç yenilmemiş bir takımdı. Önümüzdeki maçta liderliği korumak da önemli. Devam edebilmek önemli. Bizim hedefimiz iyi futbol oynayıp şehrimizi, gittiğimiz her yerde iyi temsil etmek. Bir ya da ikinci olacağız diye bir iddiamız yok. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan ise rakiplerinin iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, "İyi bir skor ve oyun. Net bir galibiyet aldılar. Çok şey planlamıştık ve çok arzuladığımız bir maçtı. Erzurumspor'un iç sahada kusursuz bir istatistiği vardı. Biz ilk takım olmak istiyorduk. Bunun için çalışmalarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada etkili bir mücadele ortaya koyamadıklarını anlatan Parlatan, şöyle konuştu:

"Özellikle birinci ve ikinci golün oluşum şekli bizim adımıza çok kötü. Bunlar takımın moralini çok bozdu. Bunu net söyleyebilirim ki hiçbir zaman maça ortak olamadık. Erzurumspor bize her anlamda üstünlük sağladı. Neticede çok net skor buldular bu bize yakışmadı. Hiçbir şeyi sahada yapamadık, istediklerimizi yansıtamadık. Oyuncularıma bir maç kaybettiğimiz söyledim. Burada yapacak bir şeyimiz yok artık. Dersler çıkartıp sonraki maça konsantre olalım. İnşallah doğru dersleri çıkartıp böyle silik bir görüntüyü tekrar yansıtmayız."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hakan Kutlu, Politika, Trendyol, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor FK 4-0 İle Liderliğe Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 04:46:33. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurumspor FK 4-0 İle Liderliğe Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.