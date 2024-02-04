Erzurumspor FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor\'u 2-0 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 yenen Erzurumspor FK'de teknik direktör Hakan Kutlu, erken buldukları golle maça iyi başladıklarını, rakibe çok az pozisyon verdiklerini söyledi.
Hakan Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının eksiklere rağmen sahiplenme duygusuyla oynadığını belirtti.
Taraftarların da bu duruma karşılık verdiğini ifade eden Kutlu, "Müthiş bir sahiplenme, adanmışlıkla oynuyorlar. Hepsinin alnından öpüyorum. Şehir de bir yıldır verdikleri mücadeleyi ayakta alkışlıyor. Hepsi Erzurumspor'un tarihine geçecek oyuncular." diye konuştu.
Kutlu, maçta rakibe az pozisyon verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:
"Maça iyi başladık ve erken gol bulduk. Çok az sayıda pozisyon verdik, zaten dört maçtır gol yemedik. İnşallah bu devam eder. En asgari şekilde gol pozisyonu veriyoruz, bugün de rakibimizin duran toplar hariç gol pozisyonu sanırım yoktu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi Altay maçı var, onu da kazanıp ligin alt sıralarından bir an önce kopmak istiyoruz. İnşallah Altay maçını da kazanacağımızı düşünüyorum."
Taraftarların desteğine de değinen Kutlu, "Bu karşılıklı bir sevgi. Kaybettiğimiz ya da kazandığımız maçlarda hep bize destek verdiler. Aynı şekilde oyuncu grubuna müthiş bağlılıkları var. Buraya gelirken en büyük güvencemiz zaten taraftar topluluğuydu. Burası önemli bir camia, önemli bir şehir. İnşallah sezon boyu bu birlikteliğimizi devam ettirip sezonu güzel yerde tamamlarız." değerlendirmesinde bulundu.
Buz: "İlk devrede biz müsabakayı kaybettik"
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, önemli bir müsabakaya çıktıklarını dile getirerek, şunları söyledi:
"İki takım için de önemli bir müsabakaydı. Bu ligde planlarınız istediğiniz gibi gitmiyor. Çok erken gol yedik. Deplasmanda oyunu tutmak istiyorsunuz. Çok erken gol yedikten sonra çok zorlandık. İkinci golü yedikten sonra aslında 90 dakikaya bakıldığında ilk devrede biz müsabakayı kaybettik. İkinci yarı pozisyonlarımız vardı ama şanssızlıktır gidiyor. Bir gol bulmuş olsaydık 2-1'de oyuna ortak olabilirdik. Erzurumspor'u tebrik ederim."
Takıma yapılan takviyeler hakkında da konuşan Buz, "Şimdi daha çok tecrübeli arkadaşımız var. Onların da erken bir şekilde entegre olması gerekiyor. Şanlıurfaspor'umuzun ligde kalacağına kesinlikle inanıyorum çünkü o kaliteye sahipler. Bu durumlar zaman zaman sancılı oluyor ama bu girdaptan çıktıktan sonra bu takımın kesinlikle ligde kalacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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