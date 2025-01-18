Erzurumspor FK, Bandırmaspor'u 2-0 ile geçti - Son Dakika
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Erzurumspor FK, Bandırmaspor'u 2-0 ile geçti

Erzurumspor FK, Bandırmaspor\'u 2-0 ile geçti

Hakan Kutlu, tek taraflı geçen maçta oyuncularının mücadeleci performansını övdü ve transfer planlarını açıkladı.

18.01.2025 18:49
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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'u 2-0 yenen Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, "Tek taraflı bir maç diyebilirim, rakibimiz maç boyunca vakit geçirmeye çalışmaktan başka bir şey yapmadı." dedi.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının maçın başından sonuna kadar kazanmayı çok istediklerini gösterdiklerini söyledi.

Oyuncularının her atakta mücadele ettiğini belirten Kutlu, "Her top için mücadele ettiler, her sahipsiz topu kovaladılar, ikili mücadelelerin birçoğundan galip çıktılar." dedi.

Kutlu, takımının çok etkili olduğunu ifade ederek, "Tek taraflı bir maç diyebilirim, rakibimiz maç boyunca vakit geçirmeye çalışmaktan başka bir şey yapmadı. Çünkü oyuncularımız gerçekten çok çok üst düzey mücadele etti. Sahada nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadılar, hepsini alınlarından öpüyorum. Kazandığımız maçların bize hangi hedefe götüreceği ortaya çıkacak, kazandığımız için mutluyum." şeklinde konuştu.

Müsabakada Bandırmaspor'a verilen kırmızı kartın net olduğunu anlatan Kutlu, "Hakemin saha duruşu iyiydi, sadece aradaki toplarda bazen kararları rakibimizin lehine verdi. Ama saha duruşu, fizik yapısı ve sahadaki kararlılığı bence iyi bir hakem olacağı izlenimini verdi, yolu açık olsun. Böyle düzgün maç yönetebilen kararlı ve genç hakemlere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Kutlu, 2 futbolcuyu transfer ettiklerini bildirerek, "Çok fazla transfer düşünmüyoruz, kulübümüzün bütçesini sarsmadan mali durumumuzu ve iç dengeleri bozmadan, takımımızın geleceğini riske atmadan transferlerimiz devam edecek. İşimize yarayacak oyuncuları bulursak 2 de Türk oyuncuyu aramıza katmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Teksüt Bandırmaspor cephesi

Teksüt Bandırmaspor Yardımcı Antrenörü Ersel Uzğur da istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını aktardı.

Uzğur, hakem yönettimini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Oyun ve pozisyon anlamında 2 takım adına da çok üretkenlik yoktu,10 kişi kalana kadar oyun böyle devam etti. 10 kişi kaldıktan sonra yediğimiz çok basit bir golden sonra da oyunun kontrolü Erzurum'a biraz daha geçti gibi oldu ve ikinci golü de buldular. Her ne olursa olsun bu ligde sadece bir maç kaybettik. Sonraki maçlarımızda bugün aldığımız dersleri kullanarak daha iyi oynayacağız ve sonuna kadar ligi zorlayacağız. Yeni gelen arkadaşlarımız da bize uyum sağlayacaklar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Erzurumspor FK, Bandırmaspor'u 2-0 ile geçti - Son Dakika

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