 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: Transfer yasağına rağmen ligde kalmak istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: Transfer yasağına rağmen ligde kalmak istiyoruz

Erzurumspor FK'nin başkanı Ahmet Dal, transfer yasağı nedeniyle kadroyu güçlendiremediklerini, buna rağmen ortaya koyacakları mücadeleyle ligde kalmak istediklerini belirtti. Dal, takımın ligdeki yeri, hedefleri ve transfer yasağı ile stadyum sıkıntısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: Transfer yasağına rağmen ligde kalmak istiyoruz
20.01.2024 - 11:43,
Abone Ol

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurum spor FK'nin başkanı Ahmet Dal, transfer yasağı nedeniyle kadroyu güçlendiremediklerini, buna rağmen ortaya koyacakları mücadeleyle ligde kalmak istediklerini belirtti.

Ahmet Dal, AA muhabirine, takımın ligdeki yeri, hedefleri ve transfer yasağı ile stadyum sıkıntısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Transfer yasağının 5'inci dönemine girdiklerini ifade eden Dal, "Böyle bir durumda takımımızı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Camiamızla, taraftarımızla, teknik direktörümüz, ekibimiz ve kardeşlerimizle mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

Dal, takıma en büyük desteği Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve takımın onursal başkanı Mehmet Sekmen'in verdiğini vurgulayarak, "Erzurumspor futbola renk katmış, nerede maç yaparsak seyircisi olan bir takım. İlk yarının sonunda Çorum ve Eyüp maçlarında beklemediğimiz mağlubiyetler aldık. Ona rağmen küme düşme hattının üzerindeydik. Sezon sonu ligi iyi bir yerde bitirmek üzere ikinci yarıya başladık." diye konuştu.

"Transfer yasağı konusunu gündemden hiç düşürmüyoruz"

Mevcut kadrodaki yapıyı korumaya çalıştıklarını anlatan Dal, şöyle devam etti:

"Öncelikli hedefimiz takımımızın mevcut şartları içindeki ortamı, sükuneti devam ettirmek. Transfer yasağı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuyu gündemden hiç düşürmüyoruz. Her ne kadar sahada mücadele eden bir takım olsa da ilk sıramızda hep transfer yasağı var çünkü taraftar o hafta oynanan maçtan çok bu yasağı bize soruyor. Alttan oyuncu lisanslayabilmenin bile önüne geçiyor. Bizler bunun farkındayız. Bu kulübün önünün açılması, ayağından prangaların kurtulması yasakla ilgili. 4,5 milyon avroluk bir rakam. Bu paranın ödenmesi hepimizin arzusu ama bu sadece Ahmet Dal'ın ya da yönetimin yapacağı iş değil. Herkesin elini taşın altına koymasıyla olacak şey. Bu yasağı kaldıranlara baktığımızda hepsinde kenetlenme var. Bunlar için futbolcularla da anlaşma yapmaya çalışıyoruz, konuşuyoruz. Bunun için kaynak arayışındayız. İnşallah bu yasak en kısa sürede kalkar ve güzel günler Erzurumspor'un olur."

Dal, mavi-beyazlı ekibin her zaman hedefe oynayan bir takım olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Erzurumspor her zaman hedefi olan bir takım ama bugünün şartlarında ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Şu an şampiyonluk hedefi ortaya koymak doğru bir hedef olmaz. Gelinen noktada hedefimiz, geçtiğimiz sezon gibi Erzurumspor'un ligde kalması, ligi iyi yerde bitirmesi bizim başlıca hedefimiz. Bunu yaparken mevcut oyuncuların ödemelerini düzenli yapmak, borca borç eklememek, borçlardan bir şekilde ödeme yapmak şu anki hedefimiz bu. Taraftarın gönül rahatlığıyla yaslanarak izleyebileceği bir Erzurumspor oluşturma gayreti içindeyiz. Şartlarımız çok ağır gelirlerimiz neredeyse giderlerimizin onda biri kadar. Federasyondan gelen 11 milyon lira var. Onun dışında deplasman maliyetimizin 500 bin lira olduğunu düşünün, bu şartlarda geminin yüzdürülmesi hiç kolay değil."

"Ligi en iyi şekilde bitireceğiz"

Kazım Karabekir Stadyumu'nda yapılacak onarım ve yenileme çalışmalarının sadece Erzurumspor için değil birçok spor branşı açısından önemli olacağını anlatan Dal, ligin ikinci yarısında zorlu maçlara çıkacaklarına dikkati çekerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız Erzurum'a hak ettiği stadı en kısa sürede kavuşturacaktır, buna inanıyorum. Ligin ikinci yarısı ilk yarıya göre biraz daha zor geçecek çünkü daha önemli hale geldi. Her takımın her takımı yenebileceği bir lig. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. İki tribünümüzü de doldurmamız gerekiyor. Sezon başından beri sahada koşmadık yer bırakmayan çok karakterli oyuncu grubumuz var. Onları yalnız bırakmayalım. İnanıyorum ki takımımız ligin kalan bölümünde kendine yakışanı yapacak ve ligi en iyi şekilde bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Erzurumspor Kulübü, Mehmet Sekmen, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: Transfer yasağına rağmen ligde kalmak istiyoruz - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:09:36. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal: Transfer yasağına rağmen ligde kalmak istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement