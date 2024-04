Erzurumspor FK Giresunspor maçının ardından

Spor

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, çok genç oyuncularla ligde mücadele ettiklerini ifade ederek, "Biz Giresunspor olarak zaten küme düştük. Ama her şeye rağmen genç oyuncularımızla bu ligde mücadele etmeyi, pozitif futbol oynamayı, iyi futbol oynamayı öğretmeye çalışıyoruz oyuncularımıza. Bugün de bunlardan bir tanesini oynadık. Gayet de kendileri de zevk aldıkları bir karşılaşma oldu. Tabii gücümüzün yetmediği yerler de oldu. Çok genç oyuncularımızdan dolayı oyunun bazı bölümlerinde biraz sıkıntılar yaşadık. Ama genel anlamda biz taktiksel anlamda da fizik güç anlamında da rakibi elimizden geldiği kadar rakibimize mücadele etmeye çalıştık. Yine söylüyorum genç oyuncularımız 17, 19 yaşlarında. Gelecekte Türk futbolunda ve Giresunspor'da çok iyi yerlerde olacaklar inşallah. Onlara da doğru futbol oynamayı, futbolun güzelliklerinden yana olmayı, sahada iyi mücadele etmeyi, taktiksel anlamda taktiksel disipline uymayı, bunlarla ilgili de katkıları yapmaya çalışıyoruz. Bugün bizim adımıza güzel bir karşılaşma oldu diyebilirim. Öne geçtik, devreyi 1-0 önde kapattık. Genel anlamda maça başlamadan önceki düşüncelerimizi özellikle üçlü defans kurgusu içerisindeki oynayan rakibimize karşı stoper boşta bırakarak özellikle Mustafa Yumlu'yu boşta bırakarak diğer oyunculara ve alan ve adam markajını iyi yaptık. Bunda da başarılı olduk. Çok oyun şansı vermedik rakibimize. Çok pozisyon da vermedik işin doğrusu. Öne geçtik. İkinci yarıda çok önlem almamıza rağmen veya çok uyarmamıza rağmen kafa vuracak tek oyuncu Sader Mustafa olduğunu üzerine basa basa anlatmamıza rağmen maalesef bir adam paylaşım hatadan golü yedik. 1-1 oldu. Sonra da ikinci golü yedik. Tabii genç oyuncular olunca oyunu çevirmek, 2-1'den sonra oyunu çevirmek gerçekten çok zor oluyor. Ama yine söylüyorum biz oyuncuların oynadığı oyunu, ortaya koydukları performans, sonuçta bunlar yine söylüyorum, genç oyuncular ve bir şehri temsil ediyorlar. Kolay bir yük de değil yani bu onlar açısından da. Onlar da sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Kalan altı haftamız var. O altı haftayı da aynı anlayışla aynı şekilde onlara bir şeyler öğreterek, yapabiliyorsak maç kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Erzurumspor'u da tebrik ediyoruz. Bir galibiyet aldılar. Onlara da başarılar diliyorum" dedi.

Hakan Kutlu: "Sonuna kadar savaşacağız"

Giresunspor karşısında aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, "Son oynadığımız maçtan sonra hedefimizi play-off olarak koymuştuk. Ama alttan da bir an önce matematiksel olarak kurtulmamız gerekiyordu ki, dün de ondan önceki gün oynanan maçlarda alttaki rakiplerimiz puan almıştı. O yüzden bizim için bu maçın değeri bir kat daha arttı. Mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Bu maçlar çok zor olur. Çünkü karşımızda isteyen, çok koşan, mücadele eden genç bir takım var. İlk yarı biraz dağınıktık ama ikinci yarı istenen futbolu oynar kazandık. Aslında 43 puanımız var. Silinen üç puanımızı da eklersek. Ama gerçekçi olarak baktığımız zaman 40 puanımız var. Önümüzde çok çok önemli bir maçımız var ve çok önemli altı tane maçımız var. Play-off demiştik, bugünkü maçta biraz daha pekiştirdik. İnşallah elimizden geleni yapıp oraya ulaşmaya çalışacağız. Giresunspor için de bir şeyler söylemek istiyorum. Gerçekten önemli bir camia. Benim de çok büyük zevkle daha önce çalıştığım bir camia. Ama ne yazık ki, Türk futbolu da iyi yönetilemeyen kulüplerin, işte sıkıntısını yaşayan bir kulüp. Başlarında onları sahiplenen bir hocaları var. Serhat abi benim, eski takımdan, arkadaşım, abim diyeyim. Onu da tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Onun şu an göstermiş olduğu duruşa bir kişiliğe. Çünkü her hoca durmaz yani. Çünkü onun da bir kariyeri var ve kariyerinde oynadığı çoğu maçta ne yazık ki mağlubiyetle ayrılmak zorunda. Ona da hem Türk futbolu adına hem kendi adıma teşekkür ediyorum. Zemin olarak da ben daha önce de bizim saha çalışanlarımıza, stat personelimize teşekkür etmiştim. Erzurum'da nihayet kışın sonu geldi. Ama sahamız o kadar çetin bir kış yaşanmasına rağmen hala Türkiye'nin en iyi zeminleri arasında. Onlar da ayrı bir teşekkür hak ediyor. Taraftarımız ayrı bir teşekkürü hak ediyor. Oyuncularımız hep zaten iki yıla yakındır söylüyorum, önemli bir duruş sergiliyorlar. Altı maçta elimizden geleni yapacağız. İnşallah ilk koyduğumuz hedefi biraz geride bıraktık. Tabii matematiksel olarak değil ama önemli bir puan farkımız var. İkinci yarı ulaşırsak ne mutlu bize. İlk altı içinde oynayan, ilk yedi içinde bulunan takımlarla çoğu maçımız. Ama tabii bunun da hem avantajı var hem de dezavantajı var. Mağlup edebilirsek bizim için çok büyük bir artı kazandırır. Onlar üç puan kaybettiğim haftada biz üç puan almış oluruz. Ama tabii ki güçlü rakipler gerçekçi de olmak gerekiyor. Dediğim gibi sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu. - ERZURUM