Erzurumspor FK Liderliğini Sürdürdü

22.03.2026 21:46
Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Erzurumspor, 69 puanla 1. sıradaki yerini korudu.

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta tamamlanırken, zirve yarışı verdiği rakiplerinden Esenler Erokspor'u deplasmanda 2-0 yenen Erzurumspor FK liderlik koltuğunu korudu.

Günün kapanış maçında Esenler Erokspor Stadı'ndan 3 puanla ayrılan Erzurumspor FK puanını 69'a yükseltirken liderliğini de sürdürdü. 3. sıradaki Esenler Erokspor ise 63 puanda kaldı.

Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, zirve yarışındaki rakiplerinin karşılaştığı haftayı kayıpsız geçerek puanını 67'ye yükseltti.

Play-off hattındaki ekiplerden Arca Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK'yi deplasmanda 2-0 yenerek 62 puana yükseldi. Ligde 4. sırada bulunan Sipay Bodrum FK, İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sonuçlar

Serikspor-Sakaryaspor: 2-0

Boluspor-Bandırmaspor: 0-0

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor: 7-0

Manisa FK-Özbelsan Sivasspor: 0-1

Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor: 0-0

İmaj Altyapı Vanspor-SMS Grup Sarıyer: 0-0

Atakaş Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetlet: 0-3

Alagöz Holding Iğdır FK-Arca Çorum FK: 0-2

İstanbulspor-Sipay Bodrum FK: 0-1

Esenler Erokspor-Erzurumspor FK: 0-2

Puan durumu

TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.ERZURUMSPOR FK
32
20
9
3
74
23
51
69
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
32
20
7
5
68
32
36
67
3.ESENLER EROKSPOR
32
18
9
5
73
30
43
63
4.ARCA ÇORUM FK
32
19
5
8
53
34
19
62
5.SİPAY BODRUM FK
32
17
6
9
67
35
32
57
6.ATKO GRUP PENDİKSPOR
32
14
12
6
49
27
22
54
7.BANDIRMASPOR
32
13
9
10
42
33
9
48
8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
32
12
11
9
63
40
23
47
9.ÖZBELSAN SİVASSPOR
32
12
11
9
40
31
9
47
10.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
32
12
9
11
40
44
-4
45
11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR
32
11
10
11
42
35
7
43
12.MANİSA FK
32
12
7
13
46
52
-6
43
13.BOLUSPOR
32
12
6
14
50
44
6
42
14.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
32
11
6
15
38
41
-3
39
15.SMS GRUP SARIYERSPOR
32
11
6
15
34
41
-7
39
16.İSTANBULSPOR
32
9
12
11
38
48
-10
39
17.SERİKSPOR
32
10
5
17
38
60
-22
35
18.SAKARYASPOR
32
8
8
16
41
56
-15
32
19.ATAKAŞ HATAYSPOR
32
0
7
25
22
88
-66
7
20.ADANA DEMİRSPOR
32
0
3
29
17
141
-124
-51

Trendyol 1. Lig'de 33. hafta programı
3 Nisan Cuma:
14.30 Adana Demirspor-Manisa FK (Yeni Adana)
17.00 Atko Grup Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Pendik)
20.00 Sipay Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)
20.00 Arca Çorum FK-Bandırmaspor (Çorum Şehir)
4 Nisan Cumartesi:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor (Aktepe)
13.30 SMS Grup Sarıyer-Serikspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Sakaryaspor-İstanbulspor (Sakarya Atatürk)
5 Nisan Pazar:
16.00 Özbelsan Sivasspor-Esenler Erokspor (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor (Diyarbakır)
Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
