Erzurumspor FK-Şanlıurfaspor maçının ardından teknik direktörlerden açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynanan Erzurumspor FK- Şanlıurfaspor maçının ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor karşısında 2-0 galip geldi. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.
İrfan Buz: "Erken gol yedik, orada zorlandık"
Şanlıurfaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, önemli bir müsabakaya çıktıklarını ifade ederek, "Erzurum açısından da önemli bir müsabakaydı. Onlarda rahatlamak istiyordu. Planlarımız neydi, oyunu tutup ne kadar uzun süre gol yemeden oyunu sürdürebilir, sonra oyuna ortak olma, ondan sonra öne geçme bu ligde çok önemli. Tabii çok erken golü yedik, orada çok zorlandık. İkinci golü yedikten sonra aslına bakarsanız ilk devrede kaybettik biz müsabakayı. İkinci devrede bizim de pozisyonlarımız vardı. Bir şanssızlık gidiyor. Altay maçında başladı, geçen hafta Bolu müsabakasında da çok yüksek gol beklentisi vardı gole çeviremedik. Bir gol atabilseydik 2-1'de oyuna ortak olabilirdik. Ancak kaybettik, Erzurumspor'u tebrik ediyorum. İlk devre ile şimdiki takımı mukayese ettiğimizde çok farklı bir takım. Daha çok tecrübeli arkadaşlarımız var. Tabii onların da erken bir zamanda entegre olmaları gerekiyor. Şanlıurfaspor'un ligde kalacağına inanıyorum" dedi.
Hakan Kutlu: "Taraftarımızı çok seviyoruz"
Şanlıurfaspor karşısında aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise, "Geldim geleli söylüyorum, çok önemli bir futbolcu grubu var. Kısıtlı bir kadromuz var. Oyuncu sayımız eksik, buna rağmen müthiş bir sahiplenme, adanmışlıkla oynuyorlar. Hepsinin alınlarından öpüyorum. Şehir de zaten 1 yıldır verilen mücadeleyi ayakta alkışlıyor. Erzurumspor'un tarihine geçecek futbolcular. Bu şehrin tarihine adını yazdırıyorlar. Maça gelince iyi başladık. Golü bulduk. Çok az sayıda gol pozisyonu verdik. Zaten son 4 maçta hiç gol yemedik. İnşallah devam eder. En asgari sayıda gol pozisyonu veriyoruz. Rakibimizin duran toplar hariç gol pozisyonu yoktu. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki Altay maçını kazanıp, zor bir Altay maçı var bu ciddiyetle hazırlanıp, kazanacağımızı düşünüyorum. Göreve geldiğimizden beri Ahmet Dal Başkanımız bu işin içerisinde yoğurulmuş bir insan, önemli bir insan. Hep destek verdi, yanımızda oldu. Tabii ki Mehmet Sekmen bu takım için bu şehir için bu takım yıllardır çok fazla önemli şeyler yapıyor. Ben göreve geldikten sonra da takımımızın maddi manevi her şeyi ile ilgileniyor. Kendisini daha çok görmeye başladık. Onu görmek hem bize hem de takımıza moral kaynağı oluyor. Taraftarımızı çok seviyoruz. Karşılıklı enerjimiz çok iyi uyuştu. Hem tribünlerde hem sosyal medyada hep destek oldular. Bugün de aynı şekilde müthiş bir bağlılıkları var. En büyük güvencemiz, futbolcularımız ve taraftarımız. Burası önemli bir camia. Önemli bir şehir buranın farkında olarak geldik. Çok teşekkür ederim İnşallah bu sezonu da güzel bir yerde hep bir yerde tamamlarız" diye konuştu. - ERZURUM
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