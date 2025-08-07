Erzurumspor FK, Sivasspor\'u Kardeş Takım Olarak Görüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin başkanı Ahmet Dal, ligin ilk haftasında konuk edecekleri Sivasspor maçına ilişkin, "Kulüp, şehir ve taraftar olarak bizim kardeş takımımız. Onlar da uzun yıllar Süper Lig'de oynadıktan sonra 1. Lig'de mücadele edecekler. Onları heyecanla bekliyoruz." dedi.

Erzurumspor FK'nın yeni sezon öncesi yaptığı transferlerin tanıtımı için Palandöken Dağı'ndaki bir otelde toplu imza töreni düzenlendi. Kulüp başkanı Ahmet Dal, takıma yeni katılan Murat Cem Akpınar, Ali Ülgen, Amar Gerxhaliu, Adem Eren Kabak, Matija Orbanic, Marko Bozic, Benhur Keser, Mert Ünal, Brandon Baiye ve Hüsamettin Yener'i basına tanıttı.

Tanıtımın ardından konuşan Dal, kulüp olarak 10 transfer yaptıklarını söyledi. Takıma uygun olabilecek oyuncuları tercih ettiklerini belirten Dal, "Geldikleri kulüplerde gösterdikleri performanslarla, saha içindeki duruşlarıyla birçok transfer içinden kulübümüzün dinamiklerine uygun oyuncuları seçtik. Hepsi birbirinden değerli ve kıymetli oyuncular. Bu şehir ve takım için alın teri akıtarak bu forma için savaşacaklar. Hoş geldiniz." diye konuştu.

"Sivasspor bizim kardeş takımımız."

Dal, ligin ilk haftasında cumartesi günü Sivasspor'u konuk edeceklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"2025-2026 sezonunu Sivasspor maçıyla açacağız. 2,5 sene sonunda Hakan (Kutlu) hocamızla yolumuzu ayırdıktan sonra Serkan (Özbalta) hocamız ile çalışmaya başladık. 1 ayın üzerinde bir kamp dönemi geçirdik ve şehrimize yakışır bir takım oluşturduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da taraftarımızdan destek vermelerini bekliyoruz. Sivasspor bizim kardeş takımımız. Kulüp, şehir ve taraftar olarak bizim kardeş takımımız. Onlar da uzun yıllar Süper Lig'de oynadıktan sonra 1. Lig'de mücadele edecekler. Onları heyecanla bekliyoruz."

Bu sene yüksek maliyetli futbolcuların transfer edildiğini ve güçlü takımların olduğunu iddia eden Dal, zor bir sezonun kendilerini beklediğini, kendilerinin de yeni teknik heyet ve farklı oyuncularla bu yarışta mücadele edeceklerini anlattı.

"Modern bir stat yapılacağının müjdesini aldım."

Sivasspor maçına taraftarları beklediğini dile getiren Dal, şunları kaydetti:

"Yeni stat konusunda Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur, bakanlık ve firma yetkilileriyle toplantı yaptık. Taraftarlarımızın beklentilerini anlattım. Stadın tüm detaylarıyla ilgili devletimizin birçok yere yaptığı statlar gibi hatta daha modern bir stat yapılacağının müjdesini aldım. Taraftar olarak sabırsızız ama bir an önce bu işle alakalı somut bir veri bekliyoruz ama stadın projesi dahil tüm içeriğine kadar hepsini gördüm. Çok büyük ölçüde proje tamam gibi ama beklentilerimizin olduğunu da ilettim. Süreci bakanlık ve şehirdeki temsilcileri yürütüyor ama biz kulüp olarak her türlü desteği veriyoruz."

Mevcut stadın zemininde değişime gidildiğini ve bu sene orada maçlarını oynayacaklarını belirten Dal, "Stadımızın zemini hibrit çim oldu ve alttan ısıtma devam edecek. Pırıl pırıl bir zeminde maçlarımıza başlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.