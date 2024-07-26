Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde 15 Temmuz Pazartesi günü ikinci etap hazırlıklarına başladı.
Kamp döneminde 4 hazırlık karşılaşmasına çıkan ekip, dün İstanbulspor ile oynanan maçının ardından ikinci etap kamp çalışmalarını sonlandırdı.
Erzurumsporlu futbolcular, 29 Temmuz Pazartesi günü kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına tekrar başlayacak.
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