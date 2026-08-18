Erzurumspor PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurumspor PFDK'ya Sevk Edildi

Erzurumspor PFDK\'ya Sevk Edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor, Amed maçındaki çirkin tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Amed de sevk edildi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup olan Erzurumspor FK, karşılaşmadaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Erzurumspor FK'nın 16 Ağustos Pazar 2026 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.

Aynı karşılaşmanın ardından ev sahibi Amed Sportif Faaliyetler de birden fazla maddeden PFDK'ya sevk edildi. Amed Sportif Faaliyetler'in "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" ve "talimatlara aykırı hareket" gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Kaynak: İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Erzurumspor Kulübü, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı Derin dondurucudan çıkan cesetle ilgili 13 kişi tutuklandı 12 yıl sonra korkunç gerçek ortaya çıktı! Derin dondurucudan çıkan cesetle ilgili 13 kişi tutuklandı
Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor
Alanya’da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı Alanya'da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Bağcılar’da komşu kavgası: 4 yaralı Bağcılar'da komşu kavgası: 4 yaralı
Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti
Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi Çerçeve yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

21:09
Adalet Bakanı’ndan Melih Meriç’e Saldırı Açıklaması
Adalet Bakanı'ndan Melih Meriç'e Saldırı Açıklaması
20:47
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada
20:46
Gaziantep’te Yeni Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı
Gaziantep'te Yeni Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı
20:46
Fenerbahçe’nin Lyon karşısındaki ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki ilk 11'i belli oldu
19:49
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
19:28
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e bıçaklı saldırı Hastaneye kaldırıldı
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 21:23:49. #7.12#
SON DAKİKA: Erzurumspor PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.