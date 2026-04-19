Erzurumspor Süper Lig'e Yükseldi
Erzurumspor Süper Lig'e Yükseldi

19.04.2026 20:12
Erzurumspor FK, Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalarak Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan ve ligin bitmesine iki hafta kala 79 puanla Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Erzurumspor FK'nın başkanı Ahmet Dal, şampiyonluğu anne ve babasına armağan ettiğini söyledi.

Bodrum İlçe Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dal, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Şampiyonluğu takıma destek veren herkese armağan eden Dal, "Kolay bir süreç değil. Erzurumspor her yıl bir rekor kırıyor. Bu yıl da gerçekten çok üst düzey maçlar, üst düzey futbol ve elde edilen puanlarla özellikle ligin ikinci yarısında Erzurumspor'umuz tarihe geçecek sonuçlara imza attı. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu şampiyonlukta herkesin payı var." dedi.

Onursal Başkan ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür eden Dal, şöyle konuştu:

"Burada birinci sıraya yazılacak isim odur. Hem tesisleşme hamlesiyle ki bu sene alttan ısıtmalı antrenman sahamızın çok ciddi faydasını gördük. Stadımızın zemini değişti, hibrit çime döndü. Bu anlamda Gençlik Spor Bakanlığı yetkililerimize, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, stat personelimize teşekkür ediyoruz. Bize gerçekten çok çok katkı sağladı. Çünkü geçen yıl bazı maçlarımızı dışarıda oynamak zorunda kaldık. Deprem nedeniyle ilk yıl ilk deprem olduğunda ligin ikinci yarısını dışarıda oynamak durumunda kaldık. Düşünsenize tesis arıyorsunuz, otel arıyorsunuz, sürekli deplasmandasınız. O günlerde Erzurumspor düşmedi ve ben bugünlerin hayalini kurmuştum. Tabii ki kolay değil. Bu şampiyonluğun çok büyük bir hikayesi var. Tüm futbolseverlere içimizde yaşadığımız, dışarıya yansıtamadığımız, belli sebeplerle de yansıtmadığımız ama içeride yaşadıklarımız, bir futbol takımının dününü, bugününü ve yarınını en güzel şekilde anlatacak bir kısa film, bir belgeselle tüm futbol kamuoyuna anlatacağız."

"Küllerimizden doğuyoruz dedik, küllerimizden doğduk. Öze dönüş dedik, öze döndük." diyen Dal, "Tabii ki en çok biz üzüldük, hele ki transfer yasakları ve küme düşme tehlikeleri. Bunlar gerçekten taraftarımızı çok üzdü ama bugün geldiğimiz noktada elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun o çektiğimiz sıkıntıların karşısında çalışarak, sebat ederek ve hiç vazgeçmeyerek, kenetlenerek takım içerisinde en önemlisi bu noktaya geldik." ifadelerini kullandı.

Önceki Vali, şimdiki İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin desteklerinden de bahseden Dal, şunları kaydetti:

"Şu an halihazırda Erzurum Milletvekillerimiz, önceki dönem İçişleri Bakanımız Selami Altınok Bey, onların çok ciddi katkısı oldu. Bizi hep desteklediler, olumsuz sonuçlarımızda arayıp motive ettiler. Tabii ki uzar gider bu liste, unuttuklarım affetsinler. En önemlisi, bugünlere gelmemizde beni hep destekleyen, en çok arkamda duran babama ben bu şampiyonluğu armağan ediyorum. Babam yalnız kaldı, annemi kaybettik üç gün önce. Annem de futbolu bizimle takip ederdi. Onlar öyle açıp maç izleyen insanlar değillerdi ama benim başkanlığım döneminde sadece o da değil, bütün akrabalarımız, herkes, arkadaşlarımız Bodrumspor'u takip ettiler. Tabii ki üzücü bir hafta oldu benim için. Transfer yasağını aştığım hafta annemin kanser olduğu haberini almıştım. Bu hafta da şampiyonluktan üç gün önce annem vefat etti. Ben anneme ve babama bu şampiyonluğu armağan ediyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Trendyol, Ekonomi, Bodrum, Futbol, Spor, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 20:34:58.
