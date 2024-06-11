Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ile Yeniden Anlaşma Sağlandı

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Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Erzurumspor'la tekrar anlaşma sağladığını ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de çok alışık olmadık bir şekilde yaklaşık iki sezondur süren birlikteliklerini üçüncü sezona taşımak için yola çıktıklarını ifade eden Hakan Kutlu, "Bu durumun istikrar ve örnek teşkil etmesi bakımından çok değerli olduğuna inanıyorum. Her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni sezona yeni bir hedef ve yenilenmiş kadromuzla başlamak istiyoruz. En büyük beklentimiz bu yöndedir . Aksini düşünmek bile istemiyoruz. Artık Erzurumspor'un gerçek yeri olan Süper Lige çıkma zamanının geldiğini düşünüyorum. Şu an için en çok istenildiğim ve benim de birinci öncelikle istediğim kulüple anlaşmış olmaktan dolayı mutlu olduğumu belirtmek isterim." dedi.

Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi, "Erzurumspor'la anlaşma aşamasına gelene kadar bizimle çalışmak istediklerini belirten fikrimizi soran diğer kulüp Başkan ve yöneticilerine gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Ayrıca Sosyal medyadan Ankaragücü'ne gelmem için ısrarcı olan büyük ilgi gösteren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Erzurumspor'la anlaşmamızın açıklamasından sonra büyük sevgi gösterisinde bulunan ve mutluluklarını dile getiren tüm taraftarlarımızla birlikte aynı heyecanı benim de yaşadığımın bilinmesini isterim. Anlaşma noktasında şahsıma ve ekibime gösterdikleri ilgi ve güven için Sayın Mehmet Sekmen beye ve Kulüp Başkanımız Sayın Ahmet Dal'a sonsuz teşekkür ediyorum. Küllerimizden doğuyoruz" - ERZURUM