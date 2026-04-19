Erzurumspor\'un Süper Lig Coşkusu

ERZURUMSPOR FK'nın Süper Lige yükselmesi kent merkeziyle birlikte ilçelerde de coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

Erzurumspor'un Süper Lige yükselmesi Oltu ilçesinde halaylarla kutlandı. Maçın sona ermesinin ardından Oltu'da taraftarlar araçlarıyla konvoylar oluşturarak ilçe merkezinde tur attı. Kutlamaların adresi daha sonra Oltu Kalesi önü oldu. Burada toplanan kalabalık, yerel sanatçı Erdi Özden'in seslendirdiği şarkılar eşliğinde halaylar çekti. Taraftarlar meşaleler yakarken, Erzurumspor bayraklarıyla coşkuya ortak oldu. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalar, uzun süre devam etti.