Erzurumspor'un Süper Lig Sevinci ve Gelecek Beklentileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzurumspor'un Süper Lig Sevinci ve Gelecek Beklentileri

Erzurumspor\'un Süper Lig Sevinci ve Gelecek Beklentileri
20.05.2026 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumspor FK, Süper Lig'e çıkmasının ardından taraftarlar, kadro ve stadyum konularında beklentilerini dile getiriyor.

Erzurum spor FK'nin, Trendyol 1. Lig'de geçirdiği 5 sezonun ardından şampiyon olarak tekrar Süper Lig'e çıkmasının sevinci sürerken, taraftarlar da yeni sezon planlamasına yönelik beklentilerini dile getirmeye başladı.

Erzurumspor FK'nin taraftar gruplarından Dadaşlar Grubu Genel Koordinatörü Tevhit Ergin, takımın mevcut durumu ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, özellikle kadro ve stadyum konularına dikkat çekti.

"Şampiyonluk sevinci devam ediyor"

Erzurumspor FK'nin sezon boyunca büyük bir özveri ortaya koyduğunu belirten Tevhit Ergin, şampiyonluk sevincinin devam ettiğini ifade ederek, "Büyük bir özveriyle başladığımız ligi, yine aynı şekilde büyük bir özveriyle karşılığını alarak şampiyon olarak tamamladık. Tabii ki kutlamalarımızı yaptık, halen de sevincimiz devam ediyor. Neşemiz de yerinde, keyfimiz de yerinde. Artık yavaş yavaş kutlamaların sonuna yaklaşırken yeni sezon hazırlıkları, takımda kimin kalacağı, kimin gideceği, kimlerin transfer edileceği gibi konular konuşulmaya başlandı. Tabii bunlar her şeyden önce değerli başkanımız Ahmet Dal ve teknik heyetin tasarrufunda olan konular ama biz taraftar olarak da beklentilerimizi dile getiriyoruz" dedi.

"Kemik kadronun korunmasını istiyoruz"

Takımın iskelet kadrosunun korunması gerektiğini belirten Ergin, geçmiş örneklerden ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu takımda 3-4 sezondur büyük bir özveriyle emek veren futbolcu kardeşlerimiz var. Sözleşmesi biten oyuncular da mevcut. Bizim temennimiz, özellikle Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu gibi takıma emek vermiş isimlerin mümkün olduğunca takımda kalması yönünde. Tabii ki futbolda bazen duygusallığa yer olmuyor, bunu da biliyoruz. Planlamanın en doğru şekilde yapılacağına inanıyoruz ama 'kemik kadro' dediğimiz yapının korunmasını istiyoruz. Çünkü her işte olduğu gibi bu da çok önemli. Kemik kadronun korunup, gereksiz borç yükü oluşturulmadan ilerlenmesi gerekiyor. Çünkü geçmişte bunun ceremesini çeken takımları gördük. Malatyaspor, Denizlispor gibi birçok örnek var. Bu yüzden Erzurumspor'un da aynı duruma düşmemesi için başta başkanımız Ahmet Dal ve onursal başkanımız Mehmet Sekmen olmak üzere yönetimin çok dikkatli bir planlama yapmasını temenni ediyoruz. Gelir-gider dengesinin iyi kurulduğu, borçlanmadan ilerleyen ve sürdürülebilir bir yapı kurulması en büyük isteğimiz. Muhtemel kötü bir sezonda bile en azından mali anlamda ayakta kalabilen bir Erzurumspor görmek istiyoruz" diye konuştu.

"Kazım Karabekir Stadyumu'nun tüm tribünlerinin açılmasını bekliyoruz"

Stadyum sürecine de değinen Ergin, kulübün daha güçlü imkanlara kavuşması gerektiğini söyleyerek, "Depremden dolayı 4 sezondur sahamızda bazı kısıtlamalar var, maratonlar kapalı ve sınırlı kapasiteyle taraftar alınıyor. Güçlendirme çalışmaları yapıldı deniyor, bu sezon Kazım Karabekir Stadyumu'nun tüm bloklarının açılmasını bekliyoruz. Yeni stadyum ve spor kompleksi konusu ise hala netleşmiş değil. Süreç biraz muallakta. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz somut bir adım atılmış değil. Erzurum gibi bir spor şehrinde, takım Süper Lig'e çıkmışken artık bu beklentilerin karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Kış şartları nedeniyle inşaat sezonu da çok kısa, 4-5 ayı geçmiyor. Bu yüzden sürecin daha hızlı ilerlemesi gerekiyor" cümlelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ekonomi, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erzurumspor'un Süper Lig Sevinci ve Gelecek Beklentileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda
Teğmen Demirtaş’ın göreve iadesi durduruldu Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu
48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı 48 suç kaydı olan hırsız çarşaflı kıyafetle yakalandı
Mango’nun kurucusu İsak Andiç’in ölümünde oğlu gözaltında Mango'nun kurucusu İsak Andiç'in ölümünde oğlu gözaltında
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Kongo’da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118’e yükseldi Kongo'da Ebola can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 118'e yükseldi

10:15
Malatya’da eğitime 1 gün ara verildi
Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:58
Takımın başına geçecek mi Arda Turan’dan Beşiktaş’a cevap
Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
09:03
Şi’den Trump’a üstü kapalı gönderme Putin’i kırmızı halıyla karşıladı
Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 10:48:25. #7.13#
SON DAKİKA: Erzurumspor'un Süper Lig Sevinci ve Gelecek Beklentileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.