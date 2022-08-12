ES Elazığspor'un yeni sezon formalarına beğeni yağdı - Son Dakika
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ES Elazığspor'un yeni sezon formalarına beğeni yağdı

12.08.2022 13:17
ES Elazığspor'un yeni sezon formalarına beğeni yağdı

ES Elazığspor'un 2022-2023 sezonunda giyeceği formaları kulüp resmi sayfasından görücüye çıktı.

ES Elazığspor'un 2022-2023 sezonunda giyeceği formaları kulüp resmi sayfasından görücüye çıktı.

TFF 3. Lig 1. Grupta yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ES Elazığspor'un 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar kulüp sosyal medya hesabından yayımlandı. İtalyan bir firma tarafından tasarlanan formalarda beyaz, gri ve bordo-beyaz tonlarda tasarlandı. Alışılagelmişin dışında tasarlanan gri formada yöreyi temsil eden çaydaçıra mumları dikkat çekti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara büyük beğeni yağarken, en yakın sürede yeni sezon formalarının store mağazasından satışa sunulacağı öğrenildi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ES Elazığspor'un yeni sezon formalarına beğeni yağdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ES Elazığspor'un yeni sezon formalarına beğeni yağdı - Son Dakika
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