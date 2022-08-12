TFF 3. Lig 1. Grupta yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen ES Elazığspor'un 2022-2023 sezonunda giyeceği formalar kulüp sosyal medya hesabından yayımlandı. İtalyan bir firma tarafından tasarlanan formalarda beyaz, gri ve bordo-beyaz tonlarda tasarlandı. Alışılagelmişin dışında tasarlanan gri formada yöreyi temsil eden çaydaçıra mumları dikkat çekti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara büyük beğeni yağarken, en yakın sürede yeni sezon formalarının store mağazasından satışa sunulacağı öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › ES Elazığspor'un yeni sezon formalarına beğeni yağdı - Son Dakika

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