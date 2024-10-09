Esat Murat Molva, Türkiye Briç Federasyonu Başkanı

Spor

Türkiye Briç Federasyonu Olağan Mali Kurulu'nda Esat Murat Molva, başkan seçildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından 3 ay içerisinde kanunen yapılması zorunlu olan Türkiye Briç Federasyonu Olağan Mali Kurulu, bugün Ankara'da gerçekleştirildi. Esat Murat Molva seçime tek aday olarak girdi. Genel kurula 200 delegeden, 81'i katıldı. 3 geçersiz oyun olduğu seçimde 62 oy alan Esat Murat Molva, Türkiye Briç Federasyonu yeni başkanı oldu. Öte yandan bir önceki yönetim kurulu ve mali raporlar ibra edildi.

Başkan seçilen Esat Murat Molva, "Önümüzdeki 4 sene bizim için oldukça zorlu olacak ama son derece motive bir şekilde ve şevkle önümüzdeki görevleri yapmak üzere çaba göstereceğiz. Sizlerin de desteklerinizle başarılı olacağımıza inanıyorum, tekrar çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Molva'nın yönetim kurulunda Aykut Aksu, Samet Karagöz, Can Berktaş, Sevinç Atay, Kaan Aydın, Burhan Poshoroğlu, Uğur Öncel, Hacı Ali Çelik, Talip Çankırı, Tuncer Şengöz yer aldı.