Esenler Erokspor, Ankaragücü'nü 89-81 Yendi

SALON: İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu

HAKEMLER: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Samet Biner

ESENLER EROKSPOR: Crawford 33, Hüseyin Kandemir 19, Simmons 10,Metehan Akyel 9, Alihan Deniz Genç, Yiğit Baran Sarıkaya 6, Tayfun Erülkü 7, Berkay Sinirlioğlu 5, Mustafa Görür.

MKE ANKARAGÜCÜ: Veal 26, Hakan Yapar 19, Elleby 15, Serkan Menteşe 5, Caner Ercan 3, Altan Erol

7, Hazer Avcı 4, Ragıp Berke Atar 2, Doğukan Sönmez

1'İNCİ PERİYOT: 14-23

DEVRE: 42-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-60

5 FAUL: Hazer Avcı, Serkan Menteşe, Ragıp Berke Atar (MKE Ankaragücü)

Türkiye Basketbol Ligi Play Off Final serisi ilk maçında Esenler Erokspor, MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği maçı 89-81 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı ise 16 Mayıs Cuma saat 17.00'de yine İstanbul'da Esenler Erokspor ev sahipliğinde oynanacak. Seride üç galibiyete ulaşan takım play-off şampiyonu olacak ve lig şampiyonu Trabzonspor'dan sonra gelecek sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.