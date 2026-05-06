Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'da teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Güray Gündoğdu getirildi.
Kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol A takımı teknik direktörlüğü görevi için kulüp antrenörümüz Güray Gündoğdu ile devam etme kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.
İstanbul ekibi, gün içinde teknik direktör Osman Özköylü ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.
Son Dakika › Spor › Esenler Erokspor'da Yeni Teknik Direktör - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?