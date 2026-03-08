Esenler Erokspor'dan Hayal Kırıklığı - Son Dakika
Esenler Erokspor'dan Hayal Kırıklığı

Esenler Erokspor'dan Hayal Kırıklığı
08.03.2026 23:45
Teknik direktör Özköylü, Bodrum FK maçındaki son yarım saatten hayal kırıklığı duyduklarını belirtti.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son yarım saatteki oyun üstünlüğü kaybı bizim için bir hayal kırıklığıdır. Gerekli analizleri yapıp hatalarımızdan ders çıkaracağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Bodrum FK'yı 4-3 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü açıklamalarda bulundu. Özköylü, "Zorlu bir deplasmanda, güçlü bir rakibe karşı kritik bir galibiyet aldık. Rakiplerimizin kazandığı haftada hata yapmamak yarışta ne kadar iddialı olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Maçın ilk 45 dakikası sezonun en iyi oyunlarından biriydi. Ancak tamamen kontrolümüzde giden ve farkı açabileceğimiz anlarda, kalemizde pozisyon dahi görmeden bireysel hatalardan iki gol yedik. Hafta boyunca bu tür basit hatalara çalışmamıza rağmen sahada bu zafiyeti yaşadık. Maçın son 30 dakikasında rakip 10 kişi kalmışken, tecrübeli oyuncularımızla topa sahip olmayı hedefledik ancak oyun disiplininden koptuk. Eksik rakibe karşı üstünlüğü kaybetmemiz ve kalemizde tehlike yaşamamız bizim adımıza bir hayal kırıklığıdır" diye konuştu.

Ligin en çok gol atan, kaliteli bir takımı olduklarını vurgulayan Özküylü, "Ancak konsantrasyon kaybı yaşadığımızda savunmada kırılgan hale geliyoruz. Bu hataları analiz edip perşembe günkü Bandırmaspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Oyuncularımı galibiyetten dolayı kutluyorum" açıklamasında bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

