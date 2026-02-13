Esenler Erokspor'dan Önemli Galibiyet - Son Dakika
Spor

Esenler Erokspor'dan Önemli Galibiyet

13.02.2026 23:05
Teknik direktör Osman Özköylü, Manisa FK galibiyeti sonrası hedeflerinin puan kaybetmemek olduğunu vurguladı.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Manisa FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Hedefimize doğru puan kaybetmeden ilerlemek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Manisa FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Bizim adımıza çok önemli bir galibiyet oldu. Kötü başladığımız ama iyi bitirdiğimiz bir maçı geride bıraktık. Henüz ilk dakikalarda basit bir top kaybından yediğimiz golle geriye düştük. Bu bizi biraz demoralize etti. Çok kısa sürdü. Oyuncularımız hemen toparlandılar. İlk yarı bence çok çok iyi oynadık. Rakibi kapattık, onlara başka atak şansı vermedik. Skoru değiştirmek adına çok fazla pozisyonumuz vardı. Özellikle kanatları çok etkili bir şekilde kullandık. Maalesef son final paslarında, vuruşlardaki eksikliklerden dolayı skoru istediğimiz noktaya getiremedik. Her şeye rağmen geriye düşülen bir maçta iyi bir rakibe karşı 3-1'lik bir galibiyet bizim için çok değerli. Oyuncu arkadaşlarımızın kazanma arzusunu vazgeçmeden mükemmel bir şekilde sahaya yansıtmaları, iyi bir mücadele ile 3 puanı almaları bizim adımıza çok önemli. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saha şartları yağmurdan dolayı biraz zorlayıcıydı. Manisa FK'nın oyuncu sakatlıkları, oyuncu değiştirme haklarının bitmesi onlar adına dezavantajdı. Bizim adımıza da avantaj oldu. Bunları da iyi kullandık. Çok iyi bir takıma karşı çok önemli bir 3 puan aldık. Ligin son bölümüne yaklaştıkça maç kazanmak, 3 puan kazanmak önemli. Çünkü kazanarak ilerlemek istiyoruz. Hedefimize doğru puan kaybetmeden ilerlemek istiyoruz. Bugün güzel bir galibiyet oldu. Salı günü oynayacağımız İstanbulspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Bir an önce dinlenmemiz lazım. Yorucu ve yıpratıcı bir maç oldu. Çok iyi bir takıma karşı çok efor sarf ettik. Mutlaka toparlanmayı iyi yapıp, salı günü dinamik bir şekilde çıkıp, iyi bir takıma karşı kazanarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Osman Özköylü, Esenler, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

