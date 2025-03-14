Esenler Erokspor Deplasmanda Galip - Son Dakika
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Esenler Erokspor Deplasmanda Galip

Esenler Erokspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

14.03.2025 22:46
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Stat: 11 Nisan

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Hasan Erdoğan, Azem Zorlu

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Tokotaev, Burak Çamoğlu, Awuku, Safa Kınalı (Dk. 60 Okyere), Akabueze, Ahmet Yazar (Dk. 60 Begic), Nafican Yardımcı, Muscat (Dk. 81 Fatih Eren), Sambou (Dk. 60 Alpay Çelebi), Hasan Hüseyin Acar, Ogundu (Dk. 79 Kappel)

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Tugay Kacar, Laine (Dk. 46 Pinchi), Alper Karaman, Kayode (Dk. 80 Ertuğrul İdris Furat), Metehan Mert (Dk. 90 Sakıb Aytaç), Nzaba, Seyfettin Anıl Yaşar, Mucahit Albayrak, Furkan Orak, Junior Fernandes (Dk. 72 Faye)

Goller: Dk. 45 Junior Fernandes, Dk. 50 Kayode (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Furkan Orak, Dk. 61 Ekrem Kılıçarslan, Dk. 64 Tugay Kacar, Dk. 71 Kayode, Dk. 78 Pinchi, Dk. 90 Ertuğrul İdris Furat (Esenler Erokspor)

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA

Şanlıurfaspor, Trendyol, Esenler, Futbol, Finans, Tarım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Esenler Erokspor Deplasmanda Galip - Son Dakika

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