Esenler Erokspor, Erzurumspor'a 0-2 Kaybetti
Esenler Erokspor, Erzurumspor'a 0-2 Kaybetti

22.03.2026 21:24
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Erzurumspor FK'ya 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

15. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Kayode'nin ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Orbanic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada Faye'nin pasında Recep Niyaz, soldan ceza sahasına girip çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

57. dakikada Amar Gerzhaliu'nun savunma arkasına attığı pasta sol kanatta topla buluşan Sefa Akgün ortasını yaptı. Arka direkte Eren Tozlu'nun kafayla içeri çevirdiği topu kontrol eden Benhur Keser, altıpasın sağından yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

77. dakikada Orhan Ovacıklı'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Eren Tozlu'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

90+7. dakikada Esenler Erokspor'un korner için rakip kaleye yüklendiği pozisyonda Catakovic'in kaptırdığı topta araya giren Baiye, meşin yuvarlağı Sylla'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girerek boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Alper Akarsu, Tuncay Ercan, Mehmet Ali Vardar

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Hayrullah Bilazer, Dimitri Cavare, Onur Ulaş, Enes Alıç, Mikail Okyar (Ömer Faruk Beyaz dk. 76), Guelor Kanga, Amilton, Recep Niyaz (Hamza Catakovic dk. 65), Mame Faye, Olarenwaju Kayode (Ryan Jack dk. 76)

Yedekler: Birkan Tetik, Alper Karaman, Eray Korkmaz, Yunus Emre Gedik, Berat Luş

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Amar Gerzhaliu, Yakup Kırtay, Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Benhur Keser (Mustafa Fettahoğlu dk. 74), Giovanni Crociata (Hüsamettin Yener dk. 90+1), Sefa Akgün (Adem Kabak dk. 73), Martin Rodriguez (Cheikne Sylla dk. 82), Eren Tozlu (Mustafa Yumlu dk. 81)

Yedekler: Erkan Anapa, Ali Ülgen, Murat Cem Akpınar, Fernando, Cengizhan Bayrak

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Benhur Keser (dk. 57), Cheikne Sylla (dk. 90+7) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Hayrullah Bilazer, Mame Faye (Esenler Erokspor), Brandon Baiye, Martin Rodriguez (Erzurumspor FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
