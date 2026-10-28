Esenler Erokspor, FIBA Avrupa Kupası'nda Kolossos'u deplasmanda 71-69 yendi

Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 4. maçında konuk olduğu Yunanistan'ın Kolossos H Hotels ekibini 71-69 yendi.

Kallithea Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi takımın 17-14 üstünlüğüyle bitti. Başa baş mücadeleyle geçen ilk devre, 29-29 eşitlikle sona erdi.

İkinci devrenin başında skorer bir oyun sergileyen Esenler Erokspor, üçüncü çeyreğini 55-52 üstünlükle geçtiği maçtan 71-69 galip ayrıldı.

Konuk takımda Errick McCollum, 22 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Kolossos'ta Zois Karampelas'ın 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Bu sonuçla Esenler Erokspor, C Grubu'nda 4'te 4 yaptı. Kolossos ise ikinci yenilgisini yaşadı.