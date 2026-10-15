Esenler Erokspor, Manisa FK ile 1-1 berabere kalıp 90+6 penaltısıyla eşitliği buldu - Son Dakika
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Esenler Erokspor, Manisa FK ile 1-1 berabere kalıp 90+6 penaltısıyla eşitliği buldu

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Esenler Erokspor, Manisa FK ile 1-1 berabere kalıp 90+6 penaltısıyla eşitliği buldu
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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK ile Turka Esenler Erokspor 1-1 berabere kaldı. Manisa FK 80. dakikada Ada İbik'le öne geçti; Esenler Erokspor 90+6'da Kanga'nın penaltı golüyle eşitliği yakaladı.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Doğukan Yıldırım, Yusuf Şimşek, Mehmet Erdoğan

Manisa FK: Yüksel Egemen Yaylı, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Ada İbik, Osman Kaynak (Dk. 74 Yasin Güreler), Toure, Benrahou (Dk. 90 Yunus Emre Dursun), Atakan Rıdvan Çankaya, Anziani, Yusuf Talum (Dk. 78 Osman Kahraman), Vargas

Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Enes Alıç, Claro, Bahadır Öztürk, Furkan Orak, Janvier (Dk. 85 Ferhat Yazgan), Kanga, Burak Çoban (Dk. 75 Zeqiri), Mikail Okyar (Dk. 85 Recep Niyaz), Faye (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Gueye (Dk. 67 Kubilay Kanatsizkus)

Goller: Dk. 80 Ada İbik (Manisa FK), Dk. 90+6 Kanga (Penaltıdan) (Turka Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Janvier, Dk. 37 Gueye, Dk. 57 Claro, Dk. 63 Enes Alıç, Dk. 90 Kanga (Turka Esenler Erokspor), Dk. 39 Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK)

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK ile Turka Esenler Erokspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
TrendyolEsenlerManisaFutbolSporSon Dakika

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