Esenler Erokspor Süper Lig Hedefinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esenler Erokspor Süper Lig Hedefinde

Esenler Erokspor Süper Lig Hedefinde
03.07.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Erokspor, yeni sezon için Bolu'da kampa girdi ve Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

Esenler Erokspor, geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off finalinde Arca Çorum FK'ye yenilerek yarım kalan Süper Lig hayalini, bu sezon şampiyon olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Geçen sezonu 3. sırada tamamlayan yeşil-sarılı ekip, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Arca Çorum FK'ye yenilerek Süper Lig'in kapısından döndü.

Yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa giren Esenler Erokspor, şampiyon olup Süper Lig'e doğrudan yükselmeyi hedefliyor.

İstanbul ekibi, çalışmalarını yeni teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde sürdürüyor.

"Kadro planlamasına önem veriyoruz"

Mustafa Gürsel, AA muhabirine, yeni bir camianın ve yeni bir sezonun heyecanını yaşadıklarını belirterek, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi.

Gürsel, yeni sezon hazırlıkları kapsamında iki gün önce Bolu'da kampa girdiklerini dile getirerek, "Şu anda tam kadro gelemedik. Kampın ilk etabında kadro planlamasına önem veriyoruz. Eksiklerimizi de bu süreçte yavaş yavaş tamamlamayı amaçlıyoruz. Bütün çalışmalarımız o yönde. Bunu yaparken sahada da yeni sezona hazırlanmayı ve sezona en iyi şekilde girmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Geçen sezon yarım kalan şampiyonluk hayalini bu sezon gerçekleştirmek için çalışacaklarını vurgulayan Gürsel, "Geçen yıl son anda kaçırdığımız şampiyonluğu bu sezon kazanmak için ben, ekibim, yönetimimiz ve oyuncularımız elimizden geleni yapacağız." dedi.

Gürsel, iki kamp dönemini de Bolu'da geçireceklerini aktararak, hedeflerine ulaşmak için çok çalışacaklarını kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in zorlu ve rekabetçi yapıya sahip olduğunu belirten Gürsel, bu sezonun da çekişmeli geçeceğini anlatarak, "Nasıl olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, bu lig yıllardır böyle. Bu sene de aynı şekilde olacaktır çünkü statüsü itibarıyla çok keyifli ve renkli bir lig." ifadesini kullandı.

Gürsel, yeni sezonda taraftarların, sahada mücadele eden ve hedefe oynayan bir takım izleyeceğini belirterek, "Öncelikle sonuç alan ve iyi oynayan bir kadro kurmamız gerekiyor. Ondan sonra oyun anlayışımız üzerine konuşmak daha kolay olacaktır." dedi.

Takım oluşturulduktan sonra oyun anlayışının daha net ortaya çıkacağını dile getiren Gürsel, "Bu ligde önemli olan, kurduğun kadroya en uygun oyunu oynayabilmek. Öncelikle o takımı kurmamız lazım. Ondan sonra da amaç, kurduğumuz o takımdan hedefe ulaşan, sonuç alan, keyifli, güzel, zevkli takım ortaya çıkarmak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Yerel Haberler, Mustafa Gürsel, Esenler, Futbol, Yaşam, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Esenler Erokspor Süper Lig Hedefinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti’nin kalesine MHP ve Bahçeli’nin pankartları asıldı DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı
Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti
İlçe ayakta Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Niğde’de otel odasında ölü bulundu Niğde'de otel odasında ölü bulundu
Bursa’da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam Bursa'da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam

11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:09
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 11:44:49. #7.12#
SON DAKİKA: Esenler Erokspor Süper Lig Hedefinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.