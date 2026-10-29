Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'de 13. haftayı yarın Keçiörengücü maçıyla açıyor

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'de 13. haftayı yarın Keçiörengücü maçıyla açıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta yarın oynanacak tek maçla başlıyor. Turka Esenler Erokspor, Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü saat 20.00'de Esenler Erokspor Stadı'nda konuk edecek; haftanın diğer karşılaşmaları 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde oynanacak.
Trendyol 1. Lig'de 13. hafta, yarın oynanacak tek müsabakayla başlayacak.
Haftanın açılış mücadelesinde Turka Esenler Erokspor, Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Esenler Erokspor Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 13. haftanın programı şu şekilde:
Yarın:
20.00 Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Esenler Erokspor)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer (Spor Toto Akhisar)
16.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Bursaspor-Bandırmaspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
19.00 Manisa FK-Batman Petrolspor (Manisa 19 Mayıs)
1 Kasım Pazar:
13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor (4 Eylül)
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor (Aktepe)
16.00 İstanbulspor-Mardin 1969 (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)
2 Kasım Pazartesi:
20.00 Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
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