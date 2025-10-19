Esenler Erokspor ve Bodrum FK Berabere Kaldı - Son Dakika
Esenler Erokspor ve Bodrum FK Berabere Kaldı

19.10.2025 21:30
Esenler Erokspor, Bodrum FK ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

29. dakikada Ajeti'nin savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Fredy'nin ceza sahası sol çaprazında yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

39. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Seferi'nin çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

45+1. dakikada Recep Niyaz'ın ara pasında topla buluşan Kayode'nin ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

70. dakikada sağ tarafta topla buluşan Amilton ortasını yaptı. Ceza sahası sol çaprazında pası alan Berat Luş'un uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya gitti.

Hakemler: Zorbay Küçük, Kadir Akıllı, Ethem Potuk

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Eray Korkmaz (Yunus Emre Gedik dk. 58), Nzaba, Anıl Yaşar, Hayrullah Bilazer, Jack (Tugay Kacar dk. 68), Mikail Okyar, Amilton, Recep Niyaz (Alper Karaman dk. 85), Faye (Berat Luş dk. 68), Kayode (Catakovic dk. 85)

Yedekler: Birkan Tetik, Onur Ulaş, Altar Han Hidayetoğlu, Enes Alıç, Cavare

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Brazao (Dimitrov dk. 77), Fredy, Ahmet Aslan (Yusuf Sertkaya dk. 77), Seferi (Ege Bilsel dk. 90+4), Celal Dumanlı (Ali Habeşoğlu dk. 67)

Yedekler: Bahri Tosun, Mustafa Erdilman, Imeri, Mert Yılmaz, Furkan Apaydın, İsmail Tarım

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Goller: Kayode (dk. 45+1) (Esenler Erokspor), Fredy (dk. 29) (Bodrum FK)

Sarı kart: Ali Aytemur (Bodrum FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol, Esenler, Futbol, Bodrum, Dünya, Spor, Son Dakika

