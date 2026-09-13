Esenler Erokspor\'dan Bursaspor\'a çelme

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Bursa 100. Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2'lik skorla sona erdi.

BURSASPOR İKİ KEZ ÖNE GEÇMESİNE RAĞMEN BİTİREMEDİ

Bursaspor, 16. dakikada Kelechi Iheanacho ile 1-0 öne geçerken, konuk ekip Esenler Erokspor, 18. dakikada Mikail Okyar ile skora denge getirdi. Yeşil-beyazlılar bu golden sadece 2 dakika sonra 20. dakikada Lincoln Henrique ile yeniden öne geçti ve devreyi üstün tamamladı. Konuk ekip, 50. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle skoru 2-2 yaptı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı.

IHEANACHO GOLLERE DEVAM EDİYOR

Bursaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Kelechi Iheanacho, mücadeleyi 1 golle tamamladı. Yıldız isim, böylece forma giydiği 7. maçta da ağları havalandırarak 8 gol, 2 asistlik performansa ulaştı.

BURSASPOR LİDERLİĞE OTURDU

Bu sonuçla birlikte 16 puana ulaşan Bursaspor, averajla liderliğe yükseldi. Esenler Erokspor ise beşinci beraberliğini alarak 5 puana yükseldi.