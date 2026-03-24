Eşi paylaştı! Bahisten tutuklanan Süper Lig futbolcusu tahliye edildi

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Konyaspor’un eski futbolcusu Alassane Ndao hakkında mahkemeden önemli bir karar çıktı.

İLK DURUŞMADA SERBEST KALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aralık 2025’te tutuklanan Senegalli futbolcu, görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

13 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Hakkında “bahis ve şike” suçlamasıyla 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ndao’nun, Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşmaya bahis yaptığı iddia ediliyor.

TAHLİYE HABERİNİ EŞİ DUYURDU

Ndao’nun tahliye edildiği bilgisi ilk olarak eşinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Bu paylaşım kısa sürede gündem oldu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Ndao savunmasında, kendi adına açılan bahis hesabından haberi olmadığını ve işlemlerin üçüncü kişiler tarafından yapıldığını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.

DAVA HAZİRAN’A ERTELENDİ

Mahkeme, tahliye kararı verirken davayı 10 Haziran 2026 tarihine erteledi. Öte yandan PFDK’nın futbolcuya daha önce 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği, Konyaspor’un ise sözleşmesini feshettiği hatırlatıldı.