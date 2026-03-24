Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Konyaspor’un eski futbolcusu Alassane Ndao hakkında mahkemeden önemli bir karar çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aralık 2025’te tutuklanan Senegalli futbolcu, görülen ilk duruşmada tahliye edildi.
Hakkında “bahis ve şike” suçlamasıyla 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Ndao’nun, Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşmaya bahis yaptığı iddia ediliyor.
Ndao’nun tahliye edildiği bilgisi ilk olarak eşinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Bu paylaşım kısa sürede gündem oldu.
Ndao savunmasında, kendi adına açılan bahis hesabından haberi olmadığını ve işlemlerin üçüncü kişiler tarafından yapıldığını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme, tahliye kararı verirken davayı 10 Haziran 2026 tarihine erteledi. Öte yandan PFDK’nın futbolcuya daha önce 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği, Konyaspor’un ise sözleşmesini feshettiği hatırlatıldı.
Son Dakika › Spor › Eşi paylaştı! Bahisten tutuklanan Süper Lig futbolcusu tahliye edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?