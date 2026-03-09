Eşini odadan çıkardıktan 10 saniye sonra havalara uçtu - Son Dakika
Eşini odadan çıkardıktan 10 saniye sonra havalara uçtu

Eşini odadan çıkardıktan 10 saniye sonra havalara uçtu
09.03.2026 10:47  Güncelleme: 10:49
Eşini odadan çıkardıktan 10 saniye sonra havalara uçtu
Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 90+5'te attığı golle 3-2 yendiği maçta, totem için eşini odadan gönderen taraftar golün gelmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşma, sadece sahadaki mücadeleyle değil sosyal medyada yayılan ilginç bir taraftar anıyla da gündeme geldi. Bir Fenerbahçe taraftarının yaptığı "totem" ve ardından gelen gol büyük ilgi gördü.

EŞİNİ ODADAN ÇIKARDI

Maçı evinde izleyen Fenerbahçeli taraftar, uğur getireceğine inandığı bir totem için eşinden kısa süreliğine odadan çıkmasını istedi. Taraftarın "Bir dakika çık" diyerek eşini odadan göndermesi kameraya yansıdı.

90+5'TE GELEN GOLLE SEVİNÇ PATLAMASI

Eşinin odadan çıkmasının ardından uzatma dakikalarında Fenerbahçe 90+5'te golü buldu ve maçı 3-2 kazandı. Golün gelmesiyle birlikte büyük sevinç yaşayan taraftarın çılgına döndüğü anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Samsunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Eşini odadan çıkardıktan 10 saniye sonra havalara uçtu

Eşini odadan çıkardıktan 10 saniye sonra havalara uçtu
