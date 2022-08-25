Matthaus, Maradona'nın 1986 Dünya Kupası finalinde giydiği formayı müzeye verdi - Son Dakika
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Matthaus, Maradona'nın 1986 Dünya Kupası finalinde giydiği formayı müzeye verdi

25.08.2022 15:06
Matthaus, Maradona'nın 1986 Dünya Kupası finalinde giydiği formayı müzeye verdi

Eski Alman futbolcu Lothar Matthaus, Meksika'da düzenlenen ve Arjantin ile Almanya arasında oynanan 1986 Dünya Kupası finalinde Diego Armando Maradona'dan aldığı 10 numaralı formayı Madrid'e açılacak olan bir futbol müzesine verdi.

Eski Alman futbolcu Lothar Matthaus, Meksika'da düzenlenen ve Arjantin ile Almanya arasında oynanan 1986 Dünya Kupası finalinde Diego Armando Maradona'dan aldığı 10 numaralı formayı Madrid'e açılacak olan bir futbol müzesine verdi.

Arjantin'in Madrid Büyükelçiliğinde düzenlenen törende Matthaus, 29 Haziran 1986 tarihinde başkent Meksiko'daki Aztek Stadı'nda oynanan ve Arjantin'in Almanya'yı 3-2 yenerek Dünya Şampiyonu olduğu final maçı sonunda kendi formasıyla değiş tokuş ederek Maradona'dan aldığı formayı 36 yıl sonra elinden çıkardı.

"Maradona'ya karşı oynamak her zaman büyük bir onur oldu çünkü en iyisiydi." diyen Matthaus, "Sadece futbolcu olarak değil insan olarak da benim için çok önemli biriydi. Artık aramızda olmaması çok üzücü ama her zaman yüreğimizde olacak ve artık müzede de yaşatılacak." şeklinde konuştu.

Alman futbolunun önemli isimlerinden biri olan 61 yaşındaki Matthaus, "Bu önemli hatıra forma müzede harika bir yer alacak. Maradona benim için sadece büyük bir futbol efsanesi olmakla kalmadı aramızda büyük bir dostluk da oldu. O futbolda bir tek ve tüm dünya Maradona'yı bir efsane olarak tanıyor." ifadelerini kullandı.

Maradona Dünya Kupası'nı kaldırırken giydiği Arjantin Milli Takımı'nın 10 numaralı forması, İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezindeki Sol Meydanı'nda inşa edilen ve "Legends - The Home of Football" (Efsaneler - Futbolun Evi) adlı müzede sergilenecek.

Futbol dünyasında önemli izler bırakan eşyaları toplayan, futbol koleksiyoncusu Legends grubunun girişimi ve LaLiga ile Madrid Belediyesi'nin destekleriyle yapılan söz konusu müzenin, içinde restoran ve eğlence merkezlerinin de olduğu 7 katlı bir binada yer alması ve yıl sonunda açılması öngörülüyor.

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Kaynak: AA

Arjantin, Almanya, Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Matthaus, Maradona'nın 1986 Dünya Kupası finalinde giydiği formayı müzeye verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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