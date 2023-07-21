Eski Beşiktaşlı Redmond yeniden Premier Lig'de! Burnley ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Eski Beşiktaşlı Redmond yeniden Premier Lig'de! Burnley ile sözleşme imzaladı

21.07.2023 14:44

Nathan Redmond'ın Beşiktaş'tan sonraki durağı Burnley oldu. Transferin açıklanmasının ardından konuşan Redmond, 'Burnley'nin projesi benim hırslarımla örtüşüyor.' dedi. Bu sezon Burnley'nin 5. transferi olan Redmond yaptığı açıklamada, 'Her zaman Premier Lig'de yeniden oynama hayalim vardı. Burnley'nin projesi benim hırslarımla örtüşüyor.' ifadelerini kullandı. Nathan Redmond geçen sezon Beşiktaş formasıyla 28 maça çıktı. İngiliz futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

Nathan Redmond'ın Beşiktaş'tan sonraki durağı Burnley oldu. Transferin açıklanmasının ardından konuşan Redmond, "Burnley'nin projesi benim hırslarımla örtüşüyor." dedi.

"BURNLEY'NİN PROJESİ BENİM HIRSLARIMLA ÖRTÜŞÜYOR"

Bu sezon Burnley'nin 5. transferi olan Redmond yaptığı açıklamada, "Her zaman Premier Lig'de yeniden oynama hayalim vardı. Burnley'nin projesi benim hırslarımla örtüşüyor." ifadelerini kullandı.

12 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Nathan Redmond geçen sezon Beşiktaş formasıyla 28 maça çıktı. İngiliz futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

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Nathan Redmond, Burnley, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Beşiktaşlı Redmond yeniden Premier Lig'de! Burnley ile sözleşme imzaladı - Son Dakika


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