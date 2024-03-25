Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e transfer olmuştu! DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e transfer olmuştu! DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı

Gençlerbirliği\'nden Real Madrid\'e transfer olmuştu! DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı

Gençlerbirliği'nden transfer olduğu Real Madrid'de 1999-2003 yılları arasında forma giyen 45 yaşındaki eski futbolcu Geremi, yaptırdığı DNA testi sonucunda, büyüttüğü ikiz çocuklarının eşinin eski kocasından olduğunu öğrendi. Geremi, bu durum üzerine eşine boşanma davası açtı.

25.03.2024 16:20  Güncelleme: 16:25
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Eski Chelsea yıldızı 45 yaşındaki Geremi, yaptırdığı DNA testinden sonra büyüttüğü iki çocuğun eşinin eski kocasından olduğunu ortaya çıkınca eşine boşanma davası açtı.

DNA TESTİ YAPTIRINCA GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

45 yaşındaki orta saha oyuncusu Geremi, çiftin ikizlerinin, eşi Laure'un eski kocası ile yaşadığı kaçamak sonrasında doğduğunu söyledi.

GENÇLERBİRLİĞİNDEN REAL MADRİD'E TRANSFER OLDU

Kamerunlu yıldız Geremi, 2003 ile 2007 yılları arasında Chelsea'de 109 maça çıktı ve dört gol attı. Geremi, Gençlerbirliği'inden transfer olduğu Real Madrid'de1999-2003 yılları arasında forma giydi. İki kez La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Geremi daha önce Newcastle'da da forma giymişti.

Real Madrid, Chelsea, 3.Sayfa, Magazin, Spor, Son Dakika

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