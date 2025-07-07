Eski Fenerbahçeli Attila Szalai Türkiye\'ye geri dönüyor

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve şu sıralar Bundesliga ekibi Hoffenheim'da mücadele eden 27 yaşındaki stoper Attila Szalai, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

İSTANBUL'A GELECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Kasımpaşa, Attilla Szalai'yi transfer etmek istiyor. Macar stoperin transfer görüşmesi için İstanbul'a geleceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Hoffenheim'da hiç forma şansı bulamayan Szalai, kış transfer döneminde Belçika Ligi temsilcisi Standart Liege'ye kiralandı ve burada da 5 maçta forma giyebildi. Deneyimli oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'den 12 milyon euro bedelle Hoffenheim'a satılan Szalai, Sarı-lacivertlilerde çıktığı 117 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.