Eski Fenerbahçeli şov yaptı, Karabağ 7 golle turladı - Son Dakika
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Spor

Eski Fenerbahçeli şov yaptı, Karabağ 7 golle turladı

Eski Fenerbahçeli şov yaptı, Karabağ 7 golle turladı

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Azerbaycan'ın Karabağ takımı, Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 7-2 mağlup etti. Karabağ, ilk maçı 2-1 kaybederken, rövanşta 90 dakikayı 3-2 önde tamamladı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda 4 gol bulan Karabağ, 7-2'lik galibiyetle tur atladı. Eski Fenerbahçeli Yassine Benzia, 2 gol 1 asistlik performansıyla geceye damga vurdu.

14.08.2024 10:20
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Azerbaycan'ın Karabağ takımı, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i deplasmanda 7-2 yenerek play-turuna kaldı.

UZATMADA 4 GOL ATTILAR

Sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Azerbaycan ekibi, Gradski Dianko Stefanov Stadı'nda oynanan rövanş müsabakasının 90 dakikasını 3-2 önde tamamladı ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında tam 4 gol bulan Karabağ, 7-2'lik galibiyetle geceye damgasını vurdu.

YASSINE BENZIA'DAN ŞOV

Bir dönem Fenerbahçe ve Hatayspor'da da forma giyen Karabağ'ın Cezayirli futbolcusu Yassine Benzia 2 gol, 1 asistle oynayarak yıldızlaştı.

Azerbaycan takımına galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Juninho, 45+2 ve 118. dakikalarda Yassine Benzia, 45+6 ve 112. dakikalarda Patrick, 93. dakikada Tural Bayramov ve 110. dakikada Redon Xhixha'dan geldi. Ludogorets'e ise 14 ve 23. dakikalarda Kwadwo Duah'ın attığı goller yetmedi.

RAKİP DİNAMO ZAGREB

Karabağ, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşı karşıya gelecek. İlk maç 20 ya da 21 Ağustos'ta Hırvatistan'da, rövanş ise 27 ya da 28 Ağustos'ta Azerbaycan'da oynanacak. Bu eşlemeden galip gelen takım Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalacak.

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Son Dakika Spor Eski Fenerbahçeli şov yaptı, Karabağ 7 golle turladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Önder Akbayır: üç yıldır ortada yok iki gol attı diye adam mı oldu 6 7 Yanıtla
  • Fahrettin Uludağ: şu juninyoyu alsaydı fener fredin yanına maxsimi alacağına 7 3 Yanıtla
  • Çelikk: Rakip dandik show yapsa ne olur bundan sonra göreceğiz. 2 3 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Öyle bir başlık atmışsın ki bende 7 gol atmış zannettim :) 1 0 Yanıtla

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