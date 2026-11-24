Burdur'da 20 yıl amatör takımlarda futbol oynayan İbrahim Arıkan (66), şimdi ise futbolcuların sağlığı için yeşil sahalarda görev yapıyor. Emekli olduktan sonra aldığı eğitimin ardından ilk yardım görevlisi olan ve futbol maçlarında görev alan İbrahim Arıkan, "Futbolsuz bir yaşam düşünemiyorum. Bu işi de sağlığım elverdiği müddetçe yapmayı düşünüyorum" dedi.

Burdurspor altyapısında 1973 yılında futbola başlayan İbrahim Arıkan, 1980 yılında askerlik görevine kadar top koşturdu. Askerlik dönüşü Burdur Köy Hizmetleri'nde çalışmaya başlayan Arıkan, Köy Hizmetleri takımında futbol hayatına da devam etti. 2012 yılında emekli olan Arıkan, sahalardan kopamadı ve aldığı eğitimin ardından ilk yardım görevlisi oldu. İbrahim Arıkan, 14 yıldır Burdur'daki amatör futbol karşılaşmalarında görev yaparak, bu kez futbolcu sağlığı için yeşil zeminde koşturuyor.

'14 YILDIR GÖREV ALIYORUM'

İbrahim Arıkan, "1973 yılında Burdurspor altyapısında futbola başladım. Minik takım, yıldız takım, genç takım ve A takımda oynadım. Askerlik görevinden sonra Köy Hizmetleri'nde işe başladım. Burada Köy Hizmetleri Spor'da futbol oynadım. Emekli olduktan sonra 14 yıldır ilk yardımcı olarak maçlarda görev alıyorum" dedi.

'FUTBOLSUZ YAŞAM DÜŞÜNEMİYORUM'

Sahalarda bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Arıkan, "Bu işi seviyorum. Futbolsuz bir yaşam düşünemiyorum. Çok seviyorum futbolu. Bu işi de sağlığım elverdiği müddetçe yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.