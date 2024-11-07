Eski Galatasaraylı Marcao, İspanya\'da kriz çıkardı

Spor

2022 yazında Galatasaray'dan İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olan Marcao, eleştiri oklarını üzerine çekmeye ve gündem olmaya devam ediyor.

PERFORMANSIYLA SABIRLARI TAŞIRDI

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Sevilla, Marcao'nun performansından hiç memnun değil. Sevilla Teknik Direktörü Xavier Garcia Pimienta'nın son olarak Real Sociedad maçında süre verdiği Marcao, yaptığı hatalarla İspanyol ekibinin sabrını taşırdı.

KRİZ ÇIKARDI, AYRILMIYOR

Yedek kalması beklenen Brezilyalı stoper, takımda kriz çıkardı. Marcao'nun yüksek maaşı nedeniyle Türkiye ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri kabul etmediği aktarıldı. İspanyol ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, hiçbir şekilde ayrılığa yanaşmıyor. Sevilla yönetiminin, net kararı kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

SEVILLA RAKAMLARI

2022-2023 sezonunun başında Galatasaray'dan 13 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olan Marcao, takımda 3. sezonunu geçirirken sakatlık ve çeşitli sebeplerden dolayı düzenli forma şansı bulamadı. Brezilyalı stoper, şimdiye kadar İspanyol ekibiyle 30 maçta görev yaptı. 28 yaşındaki futbolcu, 1 kez de gol sevinci yaşadı.