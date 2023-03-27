Galatasaray'ın bir dönem kalesini koruyan Morgan de Sanctis'in sportif direktörlüğünü yaptığı Salernitana, Olimpiu Morutan'ı istiyor.
TuttuSalernitana'nın haberine göre, Salernitana, Galatasaray'dan kiralandığı Serie B ekibi Pisa'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Galatasaray, Pisa'ya kiraladığı Morutan'ın satın alma opsiyonunu 5.5 milyon euro olarak belirledi.
Pisa, sezon sonunda Serie A'ya yükselmeyi başarırsa, satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek ve Rumen futbolcu bonservisiyle Pisa'nın yolunu tutacak. Olimpiu Morutan bu sezon Pisa formasıyla 29 resmi maça çıktı. Rumen futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol-7 asistlik performans ortaya koydu.
Son Dakika › Spor › Eski Galatasaraylı Morutan yarışı! Transfer listesinde tepede yer alıyor - Son Dakika