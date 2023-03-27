Eski Galatasaraylı Morutan yarışı! Transfer listesinde tepede yer alıyor - Son Dakika
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Eski Galatasaraylı Morutan yarışı! Transfer listesinde tepede yer alıyor

27.03.2023 13:01

Serie A ekibi Salernitana, Galatasaray'ın Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ı transfer etmek istiyor. Sarı-kırmızılıların eski kalecisi Morgan de Sanctis'in sportif direktörlüğünü yaptığı İtalyan ekibi, Rumen futbolcuya talip oldu.

Galatasaray'ın bir dönem kalesini koruyan Morgan de Sanctis'in sportif direktörlüğünü yaptığı Salernitana, Olimpiu Morutan'ı istiyor.

ÖNCELİK SALERNITANA'DA

TuttuSalernitana'nın haberine göre, Salernitana, Galatasaray'dan kiralandığı Serie B ekibi Pisa'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Galatasaray, Pisa'ya kiraladığı Morutan'ın satın alma opsiyonunu 5.5 milyon euro olarak belirledi.

SERIE A'YA YÜKSELİRLERSE OPSİYON ZORLUNLU OLACAK

Pisa, sezon sonunda Serie A'ya yükselmeyi başarırsa, satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek ve Rumen futbolcu bonservisiyle Pisa'nın yolunu tutacak. Olimpiu Morutan bu sezon Pisa formasıyla 29 resmi maça çıktı. Rumen futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol-7 asistlik performans ortaya koydu.

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Olimpiu Morutan, Salernitana, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Galatasaraylı Morutan yarışı! Transfer listesinde tepede yer alıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Galatasaraylı Morutan yarışı! Transfer listesinde tepede yer alıyor - Son Dakika
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