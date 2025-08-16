Eski Güreşçi Hüseyin İldem Vefat Etti

İSTANBUL'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden eski milli güreşçi Hüseyin İldem (60), Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Esenli köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Eski milli güreşçi Hüseyin İldem, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında birçok kez Türkiye'yi temsil milli takımlarda yüzlerce kez mindere çıkarak onlarca madalya kazanan ve milli takım antrenörlüğü görevlerini yürüten İldem'in cenazesi dün İstanbul Hacı Bektaş Veli Okmeydanı Cem Evi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Esenli köyüne getirildi. Esenli Köyü Cem Evi'nde düzenlenen cenaze programına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, kendisi gibi milli güreşçi olan çocukları Cenk İldem ve Kansu İldem ile yakınları, güreş camiası temsilcileri ve köylüleri katıldı. Cem evinde edilen dua sonrasında İldem'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

TAHA AKGÜL: BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞERDİ

Hüseyin İldem'in cenaze töreni sonrası konuşan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, üzgün olduklarını belirterek, "Camia olarak üzgünüz. Bizim için üzücü bir haber oldu. Duyduğumuzda inanamadık. Hüseyin hocam, Türk güreşine önemli katkılar sunmuş, önemli madalyalar kazanmış, önemli sporcular yetiştirmiş bir hocamız. Aynı zamanda evlatları Cenk ve Kansu İldem ülkemize çok büyük şampiyonluklar, sayısız madalyalar kazandırmış iki tane aslan gibi evladı. Bizim için çok önemli bir değerdi. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine, ailesine sabırlar diliyoruz. Onu en çok yakınları anlar ama camia olarak biz de bu acıyı hissediyoruz. Biz de İldem ailesinin her zaman yanındayız. Köyünde defin işlemi yapıldı. Bizim de camia olarak bu günlerde birlik olmamız, kenetlenmemiz lazım. Bugün hocamızı defnettik, başımız sağ olsun" diye konuştu.