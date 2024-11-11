Eski Kulüp Başkanı Koca'ya 3 Yıl 7 Ay Hapis - Son Dakika
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Spor

Eski Kulüp Başkanı Koca'ya 3 Yıl 7 Ay Hapis

Eski Kulüp Başkanı Koca\'ya 3 Yıl 7 Ay Hapis

MKE Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca, hakem Meler'e saldırıdan 3 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

11.11.2024 12:25
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ANKARA'da oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldırı davasında eski Ankara Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'ya 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi. Ayrıca 2 suçtan verilen 11 ay 20 gün hapis cezası ile ilgili hükmün açıklanması geri bırakıldı. Diğer 3 sanık da farklı sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 11 Aralık'ta Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın ardından sahaya giren Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Koca'nın yanında bulunan 2 kişi de yere düşen Meler'e tekmeyle vurdu. Olayın ardından Ankaragücü Kulüp Başkanlığı görevinden istifa eden Faruk Koca ile olaya karışan taraftarlar Kenan Çelikkaya ve Yunus Şahin tutuklandı. Koca, 15 gün cezaevinde kaldıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere 27 Aralık'ta tahliye edildi. Diğer sanıklar da ilerleyen süreçte tahliye edildi. 3 tutuksuz sanık hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' ve 'Yasak alanlara girme' suçlarından dava açıldı. MKE Ankaragücü İdari İşler Müdürü Osman Erkam Can hakkında da 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs' ve 'Yasak alanlara girme' suçlarından dava açıldı.

Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına şikayetçi Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya ve Yunus Şahin katılmazken, tutuksuz sanık Osman Erkam Can ile avukatlar salonda hazır bulundu. Avukatlar önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, müvekkillerinin beraatlarını talep etti. Sanık Osman Erkam Can da önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek "Takdir mahkemenindir" dedi.

HAPİS VE ERTELEME KARARI

Mahkeme, olay tarihinde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı olan sanık Koca'ya, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verdi. Koca'ya 'Tehdit' suçundan 6 ay 20 gün, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık' suçundan 5 ay hapis cezası verilirken, bu cezalarla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Sanıklardan Kenan Çelikkaya, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık' suçundan 8 ay, Şahin Yunus Yaşin, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıl 7 ay 22 gün, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık' suçundan da 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Osman Erkam Can'a da 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan 11 ay 7 gün hapis, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçundan da 4 ay 5 gün hapis cezası verilirken, iki suç için de hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kaynak: DHA

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