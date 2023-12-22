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Eski spor yazarı Şekip Hazar dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Eski spor yazarı Şekip Hazar dualarla uğurlandı

Uzun yıllar Türkiye Gazetesi'nde spor yazarlığı yapan Şekip Hazar, memleketi Yenişehir'de sevenleri tarafından dualarla ebediyete uğurlandı. Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Hazar'ın cenazesi Yenişehir İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Eski spor yazarı Şekip Hazar dualarla uğurlandı
22.12.2023 - 14:35,
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Türkiye Gazetesi'nde uzun seneler görev yapan eski spor yazarı Şekip Hazar, memleketi Yenişehir'de sevenleri tarafından dualarla ebediyete uğurlandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dünyaya gelen ve uzun Yıllar Türkiye Gazetesi'nde spor yazarlığı görevi yürüten ardından emekli olan, bir çocuk ve bir de torun sahibi Şekip Hazar, bir süredir Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Dün vefat eden Hazar, Yenişehir Hatuniye Cami'nde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hatuniye Cami'ndeki cenaze namazına Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da katıldı.

Merhumun ağabeyi Türkiye Gazetesi eski yazarlarından Hasan Mesut Hazar ile kardeşleri Bekir Hazar ve Taha Hazar taziyeleri kabul etti. - BURSA

Kaynak: İHA
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