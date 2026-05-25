İngiltere Premier Lig’in son haftasında West Ham United, Leeds United’ı 3-0 mağlup etti. Ancak alınan galibiyet Londra ekibinin ligde kalmasına yetmedi.
Londra Stadyumu’nda oynanan mücadelede West Ham United, Leeds United karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Taty Castellanos, 79. dakikada Jarrod Bowen ve 90+4. dakikada Callum Wilson kaydetti.
West Ham United sezonu 39 puanla tamamladı. Tottenham’ın da kazanmasının ardından Londra temsilcisi, Wolves ve Burnley’nin ardından Premier Lig’den düşen üçüncü takım oldu.
Leeds United ise sezonu 47 puanla kapattı. Konuk ekip son hafta mağlubiyetine rağmen ligde kalmayı başardı.
Eski takımı West Ham United’ın Premier Lig’den düştüğünü öğrenen Declan Rice’ın yaşadığı üzüntü dikkat çekti. İngiliz yıldızın aldığı haber sonrası moralsiz görüntüsü futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.
West Ham United böylece Premier Lig’e veda eden takımlar arasına katıldı. Londra ekibi gelecek sezon Championship’te mücadele edecek.
Son Dakika › Spor › Eski takımının küme düştüğünü gören Declan Rice resmen yıkıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?