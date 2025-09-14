Eski Trabzonsporlu'nun Oğlu Antalyada Katledildi - Son Dakika
Eski Trabzonsporlu'nun Oğlu Antalyada Katledildi

14.09.2025 19:19
Haluk Altın, arkadaşına restoranına almadığı için tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

1) TRABZONSPORLU ESKİ FUTBOLCUNUN OĞLU ANTALYA'DA ÖLDÜRÜLDÜ

ANTALYA'da restoran işleten Haluk Altın (45), saatin geç olduğunu söyleyerek iş yerine almadığı arkadaşı Ceyhun B. (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Altın'ın, 1969-1977 yıllarında Trabzonspor forması giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak'taki bir restoranın önünde meydana geldi. Ceyhun B. kız arkadaşıyla beraber, önceden tanıdığı Haluk Altın'a ait restorana geldi. Altın, Ceyhun B.'ye saatin geç olduğunu, içeri alamayacağını söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma sonrası Ceyhun B. ve kız arkadaşı ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen Ceyhan B., tabancayla Haluk Altın'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Haluk Altın ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürdü. Karın bölgesine 3 kurşun isabet alan Altın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ceyhun B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis merkezindeki ifadesinde Ceyhun B.'nin, alkol almak için restorana gittiklerini, Haluk Altın kendilerini almayınca sinirlendiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Haluk Altın'ın 1969-1977 yıllarında Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'da restoran işleten Haluk Altın'ı, saatin geç olduğu gerekçesiyle içeri almadığı için tabancayla vurup öldüren Ceyhun B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ceyhun B., gazetecilerin 'Aranızda husumet mi vardı' sorusuna 'Yoktu', 'Neden öldürdünüz' sorusuna ise "Ben gerekli ifademi verdim" cevabını verdi.

Kaynak: DHA

