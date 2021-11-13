Eski yıldızlar anlamlı maçta Duru için sahada

TÜRK futbolunun eski yıldız futbolcuları ve teknik adamları ile siyasiler, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası 5.5 yaşındaki İzmirli Duru Meriç'in tedavisine destek olmak için yarın bir araya gelecek. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda 13.00 ile 17.00 saatleri arasında düzenlenecek organizasyonda ABD'li şarkıcı Della Miles, opera sanatçısı Evrim Keskin ve Balkan müziği üstadı Murat Balkan mini konserler verecek.

Anlamlı etkinlikte eski yıldız futbolcuların oluşturacağı Şöhretler Karması ile Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Milli Takımı, omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek, yürüme, yemek yeme veya nefes alma kabiliyetini ortadan kaldıran ölümcül kas zayıflığıyla savaşan Duru'nun tedavisi için ailesinin sürdürdüğü kampanyaya destek olmak için gösteri maçı yapacak. Minik Duru'ya destek olmak isteyenler, mobil telefonlarından, "DURU" yazıp 1704'e mesaj atarak kampanyaya 20 TL'lik katkıda bulunabilecek veya açılan banka hesabına destek olabilecek.