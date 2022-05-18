Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı - Son Dakika
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Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı

18.05.2022 17:14

- Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinden akan ve bir zamanlar kötü koku ve çöplerden geçilmeyen Büyükçay Deresi'nde yapılan rafting renkli görüntülere sahne oldu.

- Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinden akan ve bir zamanlar kötü koku ve çöplerden geçilmeyen Büyükçay Deresi'nde yapılan rafting renkli görüntülere sahne oldu.

Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Büyükçay Deresi'nde rafting etkinliği düzenledi. Bir zamanlar kötü kokusundan geçilmeyen ve devlet eliyle yapılan değişim-dönüşüm çalışmaları nedeniyle yepyeni bir görünüme kavuşan Büyükçay Deresi'nde yapılan rafting etkinliği, vatandaşların yoğun ilgisiyle izlendi. Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ortaokulu'nun yanında startı verilen rafting etkinliği, yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan 50. Yıl Ortaokulu'nun yanında son buldu.

Rafting etkinliğinin startını veren Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Türkiye Rafting Federasyonu Başkanlığı'nın, Hakkari ve Yüksekova'da düzenlediği etkinlik için teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bizde rafting heyecanını halkımıza yaşattık. Artık eski imajını taşımıyor. Burada huzur, mutluluk, sağlık, spor ve eğitim var. Tüm illerde nasıl her şey varsa, artık Yüksekova'da da var. Yüksekova gelişen ve büyüyen bir şehir olarak, artık sadece hizmetlerle anılacak. Bize en büyük katkıları ve destekleri olan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese Hakkari ve Yüksekova adına teşekkür ediyorum" dedi.

Yüksekovalıların yoğun ilgi gösterdiği rafting etkinliğine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, STK temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı
Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı
Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı
Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı
Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı
Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı
Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı
Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı
Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı
Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı
Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı
Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı
Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı
Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı
Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı
Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı
Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı
Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı
Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskiden kötü koku ve çöpten geçilmeyen derede rafting heyecanı - Son Dakika


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