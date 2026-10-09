Eskiköy, Pendikspor'un Sivasspor yenilgisini kolay görülen kırmızı karta bağladı - Son Dakika
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Eskiköy, Pendikspor'un Sivasspor yenilgisini kolay görülen kırmızı karta bağladı

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Eskiköy, Pendikspor\'un Sivasspor yenilgisini kolay görülen kırmızı karta bağladı
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Pendikspor deplasmanda Sivasspor'a 4-1 yenildi. Teknik Direktör Umut Eskiköy, Sivas'ı tebrik ederek üzücü bir maç olduğunu söyledi; futbolcusunun hakeme hakaret ettiği için gördüğü kırmızı kartla kolayca 10 kişi kaldıklarını belirtti.

Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sivas'ı tebrik ediyorum net bir galibiyet aldılar. Bizim için üzücü bir maç oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Pendikspor, deplasmanda Sivasspor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy, değerlendirmelerde bulundu. Eskiköy, "Sivas'ı tebrik ediyorum net bir galibiyet aldılar. Bizim için üzücü bir maç oldu. İlk yarı skoru eşitleyebilirdik. Kolay bir kırmızı kart gördük. Çok kolay 10 kişi kaldık. Sivas'ı tebrik ediyorum. Futbolcumuz hakeme hakaret ettiği için kırmızı kart gördü" dedi.

Kaynak: İHA
PendiksporSivassporTrendyolSivasSporSon Dakika

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