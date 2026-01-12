Aksaray\'da 40 yıllık futbol geleneği sürdürülüyor

Aksaray'ın Eskil ilçe belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası, bu yıl da büyük bir heyecanla devam ediyor. 1980'li yıllarda başlayan ve aradan geçen senelere rağmen ilçenin en önemli sosyal ve sportif organizasyonlarından biri olmayı sürdüren turnuva, Eskil halkını bir kez daha futbolla buluşturdu.

Bu yıl 19 takımın katılımıyla gerçekleştirilen turnuva, yoğun ilgi görüyor. Şenlik havasında geçen organizasyon, ilçe genelinde adeta futbol şöleni yaşatıyor. Saha kenarında oluşan coşku ve tribünlerdeki renkli görüntüler de dikkat çekiyor. Sahaya gelemeyen taraftarlar için yapılan canlı yayınlar ve kendine has üslubuyla gerçekleştirilen maç anlatımları, futbolseverlerden büyük beğeni topluyor. 18 Ocak'ta oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek turnuva hakkında konuşan Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, "Köyler arası turnuvamız tabii artık bir turnuvadan çıktı, festival haline geldi. Bu 1980'li yıllarda başlatmış olduğumuz futbol turnuvası, Eskil'imizin gerçekten sporla alakalı çok ciddi bir heyecanı, isteği, arzusu olan bir kültürümüz var, spor kültürümüz var. Bunu her yıl tarımın, hayvancılığın yoğun olduğu ilçemizde, bu yoğunluğun bittiği, artık tarımın ekinlerimizi kaldırdığımız, harmanımız bittikten sonraki sezonda, kış sezonunda özellikle gençlerimiz spor müsabakalarının içerisinde aktif bir şekilde devam ediyor. Bu yıl 19 takımımız futbol turnuvamıza katıldı. Festival halinde devam ediyor. Kış mevsiminde hem esnaflarımızı destekleme açısından hem gençlerimizi kötü alışkanlıklarından arındırma açısından çok güzel devam ediyor. İnşallah bir aksilik olmazsa, mevsim de müsaade ederse ayın 18'inde finalle birlikte tamamlayacağız" dedi.

Maçları yöresel şivesi ile yayın yapan Muhammed Turan ise, "Eskil Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu köyler arası turnuvayı spikerlik yaparak anlatıyorum. Kendi öz dilimden anlatıyorum, kendi şivemizden anlatıyorum. Buradan bizi izleyen, takip eden tüm seyircilere, tüm Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. İnsanların yüzünde ufacık bir gülümseme oluşturabiliyorsak bizlere ne mutlu. Bizi izleyen, takip eden tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun. Bizi izleyin, Eskil'i takipte kalın, Eskil'i takipte kalın" cümlelerine yer verdi. - AKSARAY