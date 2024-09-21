Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, Silifke Belediyespor Maçına Hazırlanıyor

Spor

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Futbol Takımı, Silifke Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 3. Lig temsilcisi Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü kendi evinde Silifke Belediyespor ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaptı. Maçtan önceki gün 40 dakikalık kısa bir antrenman yapan kulüp, ısınma hareketleriyle ve 5'e 2 oynayarak karşılaşma maçına hazırlandı. - ESKİŞEHİR